Как мозг полиглота обрабатывает иностранные языки?

By Euronews

В новом исследовании изучалось, как люди, говорящие на разных языках, обрабатывают их в мозгу.

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У людей, говорящих более чем на пяти языках, известных как полиглоты, при прослушивании своей речи в мозгу активизируется "языковая сеть", причем реакция на те языки, которыми они владеют лучше всего, оказывается сильнее.

Однако, согласно новому исследованию, при прослушивании родных языков активность мозга была либо такой же, либо снижалась по сравнению с неродными языками, которыми они свободно владели.

"Что-то делает его немного легче для обработки - возможно, то, что вы провели больше времени, используя этот язык, - и вы получаете спад активности для родного языка по сравнению с другими, которыми вы владеете в совершенстве", - сказала в своем заявлении Эвелина Федоренко, доцент кафедры нейронаук Массачусетского технологического института и старший автор исследования.

По словам авторов, хотя многие люди во всем мире свободно говорят более чем на одном языке, лишь немногие владеют пятью и более, и большинство исследований сосредоточено на билингвах.

Авторы утверждают, что это ограничивает исследования вопросами только о двух языках и сравнением "привилегированного" родного языка с неродным, поэтому они обратились к полиглотам.

Как проводилось исследование?

Исследователи из США использовали функциональную магнитно-резонансную томографию для сканирования мозга 34 полиглотов и опубликовали свои результаты в научном журнале Cerebral Cortex.

Все участники в той или иной степени владели пятью и более языками, но большинство из них начали изучать их в подростковом или взрослом возрасте.

Шестнадцать участников были "гиперполиглотами", то есть говорили на 10 и более языках, в том числе один человек владел как минимум 54 языками. Среднее количество языков у участников составляло около 15.

Полиглоты слушали тексты из Библии или "Алисы в Стране чудес", прочитанные на восьми разных языках.

Среди них были тексты на их родном языке, на языке, которым они свободно владели, на языке, которым они владели умеренно, и на языке, которым они владели менее свободно.

Они также слушали неизвестные им языки, в том числе те, которые относятся к той же семье, что и знакомый им язык, и другие, совершенно посторонние.

Исследователи изучили "языковую сеть" их мозга - взаимосвязанные участки лобной и височной долей мозга, которые, как известно, обеспечивают обработку языка.

Что показали снимки?

Языковая сеть, расположенная преимущественно в левой части мозга, загоралась сильнее всего, когда участники слушали отрывки на языках, которыми они владели в совершенстве, за исключением родного.

"По мере роста уровня владения языком, вы можете задействовать лингвистические вычисления в большей степени, поэтому вы получаете эти постепенно усиливающиеся реакции", - говорит Федоренко.

"Но если сравнить язык с высоким уровнем владения и родной язык, может оказаться, что родной язык просто немного легче, возможно, потому что у вас было больше опыта общения на нем".

Когда участники слышали языки, на которых они не говорили, мозг аналогично реагировал больше на языки, которые были связаны с теми, которые они уже знали.

Некоторые ограничения данного исследования заключаются в том, что уровень владения языком был заявлен самостоятельно, а также в том, что не оценивалось, насколько хорошо люди понимали тексты.

Авторы планируют провести дальнейшие исследования людей, изучавших несколько языков в раннем возрасте, в том числе людей, которые иммигрировали и стали хуже владеть родным языком.