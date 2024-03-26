Из-за кокаина у бельгийцев все больше проблем с носами

By Euronews

Последствия употребления кокаина в Бельгии становятся все более заметными - особенно, на носу

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Последствия незаконного оборота кокаина в Бельгии становятся все более заметными. Особенно - в ЛОР-клиниках. Сюда поступает все больше и больше людей с серьезными поражениями носа. Иногда его приходится полностью восстанавливать.

Софи Томбу, ЛОР-врач, CHU (Льеж): "Происходит как разрушение слизистой, так и хрящевой ткани, то есть носовой перегородки. Поражается она, а также внутренние структуры. Такое повреждение хряща приведет к разрушению пирамиды носа".

Кокаин вызывает сужение сосудов, кровь не поступает в нос, и ткани отмирают. Когда носовая перегородка полностью разрушена, врачи могут предложить пациенту ринопластику.

Филипп Лефевр, заведующий ЛОР-отделением в CHU (Льеж): "Это относительно молодые пациенты, в возрасте около сорока лет, иногда чуть старше. С довольно хорошим социально-экономическим и профессиональным положением. Это могут быть менеджеры, учителя или люди, работающие в банковской сфере".

Число преступлений, связанных с наркотиками, в Бельгии растет. С начала этого года в разных городах страны произошло около десяти перестрелок между наркоторговцами.