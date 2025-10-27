Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Ямайка ждет "Мелиссу". Она принест острову проблемы

Люди бросают свои автомобили из-за наводнения, вызванного Мелиссой, в Санто-Доминго, Доминиканская Республика, 24 октября 2025 года
Люди бросают свои автомобили из-за наводнения, вызванного Мелиссой, в Санто-Доминго, Доминиканская Республика, 24 октября 2025 года Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Peter Kristof
Опубликовано Последние обновления
Поделиться статьей Комментарии
Поделиться статьей Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Copied

Ураган несет региону шквалистый ветер скоростью свыше 220 км в час и десятки сантиметров осадков.

Ураган "Мелисса" достиг интенсивность 5 категории, угрожая масштабными наводнениями и оползнями северной части Карибского бассейна. Ожидается, что во вторник на пике мощи "Мелисса" пройдет близ Ямайки, затем пересечет Кубу по направлению к юго-востоку Багамских островов к среде. Синоптики предупреждают, что речь идет об одном из самых сильных природных бедствий такого типа, с которым когда -либо сталкивался регион.

Прогнозируется, что Ямайке "Мелисса" принесет до метра осадков, скорость ветра при этом превышает 220 км в час. На острове активированы службы экстренного реагирования, аэропорты приостановили работу, открыты сотни пунктов временного размещения.

Az NOAA műholképe a Melissa trópusi viharról 2025.október 24-én
Az NOAA műholképe a Melissa trópusi viharról 2025.október 24-én AP Photo

К аналогичным мерам готовятся и на Кубе, надеясь, однако, что, согласно прогнозам, по пути к острову Свободы ураган сбросит скорость и станет менее разрушительным.

В выходные "Мелисса" прошла через территорию Гаити и в Доминиканской Республике, там есть погибшие.

