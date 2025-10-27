Ямайка ждет "Мелиссу". Она принест острову проблемы

Ураган "Мелисса" достиг интенсивность 5 категории, угрожая масштабными наводнениями и оползнями северной части Карибского бассейна. Ожидается, что во вторник на пике мощи "Мелисса" пройдет близ Ямайки, затем пересечет Кубу по направлению к юго-востоку Багамских островов к среде. Синоптики предупреждают, что речь идет об одном из самых сильных природных бедствий такого типа, с которым когда -либо сталкивался регион.

Прогнозируется, что Ямайке "Мелисса" принесет до метра осадков, скорость ветра при этом превышает 220 км в час. На острове активированы службы экстренного реагирования, аэропорты приостановили работу, открыты сотни пунктов временного размещения.

Az NOAA műholképe a Melissa trópusi viharról 2025.október 24-én AP Photo

К аналогичным мерам готовятся и на Кубе, надеясь, однако, что, согласно прогнозам, по пути к острову Свободы ураган сбросит скорость и станет менее разрушительным.

В выходные "Мелисса" прошла через территорию Гаити и в Доминиканской Республике, там есть погибшие.