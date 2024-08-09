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'Нас не интересует их прибыль': фермеры - против литиевого рудника в Сербии

Фермер Златко Коканович стоит на своем кукурузном поле в деревне Горне Неделице, в плодородной Ядарской долине на западе Сербии, 6 августа 2024 года.
Фермер Златко Коканович стоит на своем кукурузном поле в деревне Горне Неделице, в плодородной Ядарской долине на западе Сербии, 6 августа 2024 года. Авторское право AP Photo/Darko Vojinovic
Авторское право AP Photo/Darko Vojinovic
By Jovana Gec и APTN
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Жители богатого литием региона Сербии обещают заблокировать добычу полезного ископаемого, несмотря на подписанное с ЕС соглашение.

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Жители Горне Неделице - крошечной деревушки в Ядарской долине - готовы на всё, чтобы рудник по добыче лития, соглашение по которому Сербия подписала с Евросоюзом, никогда не открылся.

Литий и борат были обнаружены в долине в 2004 году британо-австралийским концерном Rio Tinto. С тех пор горно-металлургическая компания проводила разведочные работы в этом районе с целью строительства рудника.

Массовые протесты в 2021 и 2022 годах вынудили правительство приостановить реализацию плана. Но в прошлом месяце, в присутствии канцлера Германии, Белград и Брюссель воскресили спорный проект. В субботу тысячи сербов выйдут на улицы, чтобы выразить протест против сделки.

Нас не интересует их прибыль, мы выросли на этой земле и умрем на ней. Эта земля не может быть ничьей собственностью, так как принадлежит нашим детям
Златко Коканович
сербский 48-летний фермер

Коканович примет участие в акции в Белграде со своей группой Ne Damo Jadar (“Не отдадим Ядарскую долину"). "Они могут стрелять, только так они смогут открыть рудник", - говорит он.

Власти в ответ заявляют, что Ядарская долина скрывает до 158 млн тонн лития, или около 17% от общих предполагаемых запасов на европейском континенте.

Дубравка Дедович Ханданович - министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии сообщила, что правительство создало колл-центр и медицинскую бригаду, которые будут отслеживать любые потенциальные риски для здоровья.

Добыча лития, по её словам, могла бы сблизить Сербию с ЕС и помочь снизить зависимость от Китая. В Rio Tinto в свою очередь заявляют, что построят подземный рудник, который будет соответствовать стандартам безопасности ЕС.

Тем не менее критики проекта утверждают, что риски, связанные с добычей драгоценного металла, по-прежнему перевешивают выгоды.

Месторождения лития и боратов обычно располагаются в пустынях и безлюдных местах на нашей планете, где в радиусе 100-200 километров нет населенных пунктов
Драгана Джорджевич
эксперт-химик

По словам Драганы Джоджевич, автора исследования по теме, ущерб Ядарской долине был нанесён ещё во время разведки лития. Она объясняет, что долина - это сельскохозяйственный район с подземными водами и реками, которые часто выходят из берегов и могут переносить токсичные вещества вниз по течению, создавая огромный потенциальный риск даже для Белграда.

A sign saying "Access forbidden to unauthorised persons" is displayed in front of a house bought by Rio Tinto company in Gornje Nedeljice, Serbia, 6 August 2024.
A sign saying "Access forbidden to unauthorised persons" is displayed in front of a house bought by Rio Tinto company in Gornje Nedeljice, Serbia, 6 August 2024.AP Photo/Darko Vojinovic

Экологи напоминают, что на протяжении 150-летней истории Rio Tinto сталкивалась с обвинениями в коррупции, усугублении состояния окружающей среды и нарушении прав человека.

Официальные лица подчёркивают, что работы на руднике начнутся не ранее 2028 года. По этой причине президент Александр Вучич считает нынешние протесты политическими, организованными неустановленными иностранными державами и направленными исключительно против него самого и его правительства.

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