Интервью: как Европе удалось спасти важнейшую популяцию хека от уничтожения?

В начале 2000-х годов ряд срочных мер и длительная стратегия восстановления позволили увеличить популяцию хека в Атлантике в 10 раз, обеспечив будущее для устойчивого рыболовства. Слово - Хавьеру Лопесу, директор кампании Oceana по устойчивому рыболовству.

"В конкретном случае с северным хеком и Еврокомиссия, и государства-члены отреагировали своевременно, когда оставались шансы на возрождение вида, - рассказал Хавьер Лопес в интервью программе "Океаны". - Чрезвычайные меры были приняты в 2001 году, а в 2004-м - разработан план управления восстановлением. Он включал технические шаги, такие как увеличение размера ячеек рыболовных сетей для снижения смертности молодой и мелкой рыбы.

Также были предусмотрено снижение квот на промысел, что крайне важно для уменьшения смертности популяции. Еще одной мерой стало закрытие или ограничение промысла в определенных районах, важных для восстановления. Я имею в виду места, где рыба размножается или где мелкая рыба размножается и нагуливает жир.

Контроль за морским промыслом и выгрузкой рыбы в портах также значительно улучшился. Последним, но не менее важным фактором стали условия окружающей среды. Не обошлось без везения: благоприятный океанографический контекст способствовал пополнению популяции, что позволило большему количеству молодых особей внести свой вклад в общую биомассу рыбы в море.

Эти три аспекта - технические и нормативные меры, а также благоприятные океанографические условия - сыграли решающую роль в восстановлении резерва северного хека и его численности в Атлантике".