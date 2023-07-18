Как уберечь планету от быстрой моды?

Мы покупаем все больше одежды, но служит она все меньше. Из-за этого текстильная промышленность становится одним из главных загрязнителей. Можно ли изменить эту тенденцию?

Текстильная промышленность - одна из самых загрязняющих в мире. Она процветает в ярко освещенных магазинах и торговых центрах. Дешевая одежда, быстрая мода. Производство растет по всему миру. Вместе с токсичными выбросами.

Мы покупаем все больше одежды, но служит она все меньше. И часто оказывается на свалках, далеко от Европы и вне поля зрения.

Можно ли изменить эту тенденцию?

Мы прибыли в Прато, расположенный в Тоскане, недалеко от Флоренции. Этот город со времен средневековья был европейским текстильным центром.

Переработка текстиля

Сегодня в Прато находится крупнейший в Европе текстильный район. Это также центр циркулярной экономики. Здесь производится 15% мирового объема переработанного текстиля.

Comistra - лидер в области переработки шерсти. Эта компания со столетней историей дает новую жизнь тоннам ветоши, ежедневно поступающей на этот склад.

"60% сырья предназначено для повторного использования, около 35% будет переработано, а еще 5% будет выброшено или подвергнуто термовалоризации, - рассказывает глава отдела маркетинга и коммуникаций компании Аличе Тези. - Одежда поступает в мешках и сортируется вручную. Так мы решаем, что будет использовано повторно или переработано".

После сортировки по цвету шерсть разделяется на волокна и регенерируется на специальных машинах.

"Рваное волокно, которое вы видели ранее, было превращено в первичный материал, продолжает Аличе Тези. - А воду, которую мы используем, мы перерабатываем".

Это шерстяное волокно с уменьшенным воздействием на окружающую среду будет смешиваться с другими для получения пряжи и тканей. Из него сделают новые пальто и другую одежду.

Циркулярная экономика лежит в основе стратегии устойчивого развития текстильной промышленности Евросоюза, которая направлена на введение использования переработанных волокон и поощрение экологического дизайна.

"Когда мы разрабатываем одежду, мы должны продумать ее таким образом, чтобы после окончания срока службы ее можно было легко отремонтировать, переработать и использовать повторно, - говорит генеральный директор компании Comistra Фабрицио Тези. - Это то, что мы называем волшебным кругом циркулярной экономики. Сегодня у нас есть прекрасная возможность. Зеленая сделка и Европа указывают нам путь. Отправка тканей на переработку может дать много работы многим людям".

Однако потребители хотят быть уверены, что покупают действительно экологически чистую одежду. Для борьбы с "зеленым камуфляжем" в Европе изучается проект паспорта с QR-кодом. Он будет содержать такую информацию, как возможность вторичной переработки и воздействие на окружающую среду.

Основатель компании Rifo Никколо Чиприани считает, что именно история, стоящая за одеждой, а не ее цена должна определять покупку. Его стартап отдает предпочтение натуральным волокнам, таким как хлопок и шерсть. А также композициям из мономатериалов - переработанных или подлежащих переработке.

"Сегодня большинство тканей, представленных на рынке, покупаются по низкой цене и не подлежат переработке, и это проблема, - объясняет Никколо Чиприани. - Ведь лучший способ сделать продукт рентабельным - это смешать натуральные и синтетические волокна. Некоторые технологии позволяют разделять волокна, но пока не на промышленном уровне. В какой-то момент нам придется ввести критерий перерабатываемости. И мы сможем сказать - те, кто производит одежду, пригодную для вторичной переработки, платят один налог, а те, кто производит одежду, не полностью пригодную для вторичной переработки, должны будут платить другой".

В ближайшее время будет пересмотрена европейская рамочная директива по отходам. Предполагается, что промышленные предприятия-загрязнители будут платить за селективный сбор использованного текстиля. В Прато в следующем году построят новый центр сортировки текстиля. Цель - удвоить количество собираемых тканей и модернизировать сектор переработки.

Покупать меньше одежды

Во время съемок многие люди говорили нам одно и то же: первоочередная задача - покупать меньше новой одежды. Действительно ли это возможно?

Чтобы выяснить это, мы отправились в Литву, где встретились с фэшн-журналистом Дейманте Бульбенкайте, которая дала нам несколько советов по рациональному шопингу.

Дейманте Бульбенкайте, фэшн-журналист: "С одной стороны, быстрая мода дает многим людям возможность одеваться самим. Так что, с одной стороны, в этом есть смысл. Но с другой стороны, количество одежды, которое производится, на мой взгляд, довольно катастрофично, потому что производится гораздо больше, чем мы можем или должны использовать".

Дешевая и качественная альтернатива - одежда секонд-хэнд. В этом магазине все стоит 4 евро. И здесь есть отличные материалы.

Дейманте Бульбенкайте, фэшн-журналист: "Не нужно создавать ничего нового. Того количества одежды, которое уже есть на нашей планете, более чем достаточно для каждого человека. Сколько у нас сегодня людей? 8 миллиардов? Мы можем использовать то, что у нас уже есть!"

Дейманте по-прежнему предпочитает делать покупки на Vinted. Это знаменитое приложение для покупки подержанных вещей, созданное в Вильнюсе 15 лет назад, насчитывает 50 миллионов пользователей.

Иногда можно просто обменяться одеждой, никому не платя

Дейманте Бульбенкайте, фэшн-журналист: "Это та одежда, которая мне нравится, которую я куплю. А иногда можно просто обменяться одеждой, никому не платя".

Vinted утверждает, что помогает бороться с перепроизводством текстиля. Несколько месяцев назад компания провела масштабные консультации со своими членами.

"Из сотен миллионов сделок, совершенных через Vinted, 40% означали, что новый продукт не был куплен. Это означает, что его не нужно производить, - рассказывает генеральный директор Vinted Marketplace Адам Джей. - Но только 14% сделок с модной одеждой - это сделки с подержанными вещами. Таким образом, нам предстоит пройти еще долгий путь, прежде чем подержанные вещи станут стандартным способом приобретения".

В конце нашей поездки Дейманте пригласила нас на показ экологичной моды.

Литовский бренд Behind Curtains, специализирующийся на переработке, представил свою новую коллекцию.

"Мы решили использовать костюм и спортивную куртку вместе, так что можно пойти в офис, а потом и на вечеринку, - говорит дизайнер Behind Curtains Моника Вайсова. - Массовая мода слишком велика, она сильно разрастается, а нам это не нужно. Мы можем использовать вещи повторно".

Дейманте Бульбенкайте, фэшн-журналист: "Я думаю, что они делают очень хорошую работу, потому что их основной посыл - выведите быструю моду из моды, покупайте то, что можно переделать".