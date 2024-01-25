Фермеры Европы, которые уже несут на себе основную тяжесть климатического кризиса, выступают против противоречивой, несправедливой политики, которая, по их словам, заставляет их переживать за будущее.

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По всей Франции перекрыты дороги, навоз и сельскохозяйственные отходы разбрасывают возле государственных учреждений, а тюки сена развозят по ресторанам быстрого питания.

Все началось в прошлом году, когда фермеры начали откручивать дорожные знаки и ставить их обратно вверх ногами. Иногда они добавляли лозунг "on marche sur les têtes", означающий "мы идем на головах", в знак того, что их мир перевернулся с ног на голову.

С тех пор протесты становятся все более революционными, то недавно привело к трагедии: фермерша и ее дочь погибли, а отец семейства получил серьезные травмы в результате наезда автомобиля на баррикаду на дороге в департаменте Арьеж на юго-западе Франции.

Крупнейший профсоюз фермеров Франции, FNSEA, заявил, что протесты будут продолжаться "на этой неделе и до тех пор, пока это будет необходимо". Он рассматривает возможность проведения общенациональных акций по мере развития ситуации.

Однако дело не только во Франции. Европейские фермеры, уже столкнувшиеся с экономическими потерями из-за климатического кризиса, выступают против "зеленой" политики, которая, по их словам, противоречива, несправедлива и заставляет их беспокоиться за будущее.

Чем недовольны французские фермеры?

Гнев французских фермеров вызван сложным переплетением различных политик и сокращением финансирования.

Сельскохозяйственное дизельное топливо должно было подорожать из-за отмены субсидий, фермерам грозит дополнительная плата за потребление воды в размере 47 миллионов евро в год, и, по их словам, из-за сложных правил трудно понять, что они могут или не могут делать.

Они также возражают против запретов на пестициды и гербициды, введенных в рамках программы ЕС "Зеленый курс", и против нового договора, согласно которому в ЕС может быть импортировано больше бразильской и аргентинской говядины. Фермеры утверждают, что конкурировать с этими странами крайне сложно, поскольку они не связаны строгими правилами по защите животных.

Еще большее разочарование приносит подача заявок на субсидии в размере 9 миллиардов евро в год, которые Франция получает от ЕС. По словам фермеров, на заполнение документов уходит как минимум один день в неделю.

По их словам, множество противоречивых политик заставляет отрасль пытаться уменьшить воздействие сельского хозяйства на окружающую среду и одновременно увеличить производство продуктов питания. Поскольку количество людей, занятых в производстве продуктов питания, необходимых для пропитания Франции, сокращается, многие обеспокоены будущим.

Французские фермеры блокируют эстакаду Юбера Тойя во вторник, 23 января 2024 года, в Байонне на юго-западе Франции. AP Photo/Nicolas Mollo

Некоторые из их призывов были услышаны в декабре, когда правительство отказалось от планов по увеличению лицензионных сборов за откачку грунтовых вод и выброс пестицидов. Повышение цен на дизельное топливо из-за отмены субсидий также было приостановлено, а предложенный запрет на использование спорного гербицида глифосата был отменен в попытках успокоить протестующих.

После встречи FSEA с новым премьер-министром Габриэлем Атталем и министром сельского хозяйства Марком Фено в понедельник глава профсоюза Арно Руссо заявил французским СМИ, что "никаких действий не будет отменено, пока нет конкретных решений".

Французское правительство заявило, что "услышало их призыв", и в среду на пресс-конференции сообщило, что сделает соответствующие заявления в ближайшие дни.

Гнев распространяется по всей Европе

Протесты французских фермеров перекинулись на соседние Нидерланды и Германию. Их объединяет общая озабоченность несправедливыми и непредсказуемыми решениями правительства в области сельского хозяйства.

В прошлом году голландские фермеры перекрывали дороги, разбрасывали навоз на улицах и протестовали у домов политиков из-за постановлений о сокращении выбросов азота.

Нидерланды - один из крупнейших в мире экспортеров сельскохозяйственной продукции. И эта отрасль отвечает примерно за половину общего объема выбросов азота в стране. В 2019 году высший административный суд Нидерландов постановил, что система разрешений на выбросы азота не позволяет предотвратить нанесение вреда особо охраняемым природным заповедникам, известным как сеть "Натура 2000".

Хотя первоначальное решение не стало новостью, правительство вскоре заявило, что для исправления ситуации необходимо принять "радикальные меры", в том числе выкупить и закрыть животноводческие фермы.

Тысячи демонстрантов приняли участие в антиправительственной акции протеста фермерских организаций в Гааге в марте прошлого года. AP Photo/Peter Dejong

Внезапное объявление о сокращениях заставило фермеров почувствовать, что с ними обошлись несправедливо. За последние 30 лет они уже значительно сократили выбросы азота в атмосферу, а финансирование сельских районов было сокращено в пользу городских инвестиций.

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Предыдущая политика правительства поощряла их к расширению, а теперь фермерам, обремененным долгами, сказали, что они должны сократить размеры своих хозяйств.

Протесты привели к созданию правой политической партии "Фермерско-гражданское движение", которая пообещала фермерам больше права голоса в сельскохозяйственной политике. В 2023 году партия победила на местных выборах, а затем стала партией с наибольшим количеством мест в голландском Сенате.

В Германии также растет недовольство в связи с планами по постепенной отмене субсидий на топливо, которые составляют до 3 000 евро в год для среднего предприятия. Более продолжительное недовольство несправедливым применением экологической политики только подлило масла в огонь.

Фермеры выходят на улицы с декабря, а в понедельник к ним в Берлине присоединились экологические активисты. Улицы были заставлены тяжелой техникой.

Фермеры с тракторами приезжают на акцию протеста в правительственный квартал в Берлине, Германия, 15 января 2024 года. AP Photo/Ebrahim Noroozi, File

Они говорят, что поддерживают "зеленое", генетически немодифицированное сельское хозяйство, но оно должно сопровождаться субсидиями или, по крайней мере, справедливой ценой на производимые ими продукты. Это мнение разделяют многие, выходящие на улицы по всей Европе.

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На востоке ЕС также растет недовольство: протесты проходят в Польше, Румынии, Словакии, Венгрии и Болгарии, где фермеры жалуются на несправедливую конкуренцию со стороны украинских зерновых по сниженным ценам.

В Румынии и Болгарии пограничные пункты забиты тракторами и грузовиками. В апреле этого года Польша отправила в отставку своего министра сельского хозяйства из-за схожего спора, хотя новые субсидии уже несколько успокоили ситуацию.

Однако многие по-прежнему обеспокоены чрезмерно высокими налогами и все более жесткими правилами. Фермеры, страдающие от засух, наводнений и лесных пожаров, утверждают, что "зеленая" политика только еще больше их ущемляет.

В ближайшие недели протесты могут получить еще большее распространение: к движению могут присоединиться Испания и Италия. В четверг Европейская комиссия должна начать стратегические переговоры с профсоюзами фермеров, сельскохозяйственными предприятиями и экспертами, пытаясь потушить разгорающийся пожар.

Однако, поскольку напряженность продолжает расти, сельское хозяйство становится одним из главных вопросов в ЕС в преддверии выборов в Европейский парламент в июне.