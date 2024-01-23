Фермерский гнев: в Европе нарастает протестное движение

By Euronews

Протестующие перекрыли движение по автотрассе на юге Франции. В Румынии недовольные реакцией правительства фермеры не собираются прекращать демонстрации, которые длятся около двух недель.

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Десятки французских фермеров в понедельник перекрыли автостраду в окрестностях Перпиньяна.

Протестуя против европейских норм и требуя повышения заработной платы, они припарковали около сотни тракторов у пропускного пункта на трассе A9, ведущей в Испанию.

На пресс-конференции в Париже министр внутренних дел Жеральд Дарманен заявил, что он дал указание местным властям не направлять полицию для разгона демонстрации.

"Я хочу заверить их в своей политической поддержке", - сказал Дарманен журналистам.

Сообщается о смерти одной из протестующих и серьезных ранениях ее мужа и дочери в результате наезда автомобиля в городе Памье в южном департаменте Арьеж.

Растущий гнев фермеров становится первым серьезным вызовом для недавно назначенного правительства во главе с Габриэлем Атталем.

За несколько часов до встречи с премьер-министров накануне вечером лидер профсоюза FNSEA Арно Руссо заявил, что протесты продолжатся до тех пор, "пока это будет необходимо". Встреча с Атталем состоялась после того, как министр сельского хозяйства Франции объявил, что давно планируемый пакет реформ снова откладывается.

Подобные проблемы заставили принять меры фермеров и других европейских стран. Флотилии тракторов серьезно нарушили движение в Германии и Румынии, акции прошли также в Нидерландах и Польше.

Румынские фермеры и транспортники бастуют уже 13-й день подряд.

Протестующие отказались участвовать в "запланированном митинге", одобренном мэрией Бухареста у здания парламента, заявив, что будут оставаться на окраинах столицы до тех пор, пока их требования не будут удовлетворены.

В понедельник румынские фермеры представили министру сельского хозяйства список из 13 требований, среди которых немедленный запрет на транзит и импорт зерновых, масличных, муки и других агропродовольственных товаров из Украины, включая те, которые указаны в документах как продукция из Молдавии, Венгрии или других стран, но по происхождению из Украины.