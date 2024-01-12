Протесты дальнобойщиков и фермеров в Румынии

Дальнобойщики и фермеры Румынии перекрывают дороги. Они протестуют против высокой стоимости страховки, топлива и удобрений. Силы безопасности не пропускают их в Бухарест без разрешения.

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Дальнобойщики и фермеры третий день блокируют дороги по всей Румынии, недовольные высокими ценами на страховку, топливо и удобрения.

Фермеры и перевозчики жалуются также на то, что предпочтение отдается иностранным фирмам. Они говорят, что из-за совокупности всех этих причин транспортные и сельскохозяйственные компании находятся на грани банкротства.

Список требований также включает ограничение тарифов по обязательной политике гражданской ответственности, упразднение двойного налогообложения, меры по оптимизации процесса прохождения через таможню и регулирование антидемпингового законодательства.

"Мы, водители, не можем получать зарплату вовремя, - говорит один из протестующих, - потому что он (работодатель) не может нам её выдать, потому что он тоже ничего не зарабатывает".

Протестующие угрожают блокировать Бухарест, требуя встречи с властями. Силы безопасности отказывают им в доступе, поскольку у них нет разрешения на протест.

Ни один профсоюз не взял на себя организацию протеста, а его участники отрицают какую-либо политическую поддержку.

"Мы не ассоциируем себя ни с одной политической партией, - говорит этот участник акции, - мы не движемся вперед, потому что уже третий день наши запросы лежат на столе в правительстве, и ответа нет".

Километровые очереди грузовиков блокировали кольцевую Бухареста и многих других городов, движение транспорта по всей стране в нарушено.

По бухарестской кольцевой 400 грузовиками с 10 часов утра ехали предельно медленно в знак протеста против роста страховок и многочасового ожидания на КПП, что приводит к значительным денежным потерям.