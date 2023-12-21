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Немецкие фермеры приехали на акцию протеста на тракторах

Акция протеста немецких фермеров в Берлине, 18 декабря 2023
Акция протеста немецких фермеров в Берлине, 18 декабря 2023 Авторское право Fabian Sommer/dpa via AP
By Euronews
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В Германии фермеры протестуют против новых мер жесткой экономии. Правительство объявило о сокращении субсидий на дизельное топливо.

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Протест немецких фермеров дошел до земли Баден-Вюртемберг.

После масштабной акции в Берлине больше тысячи фермеров на тракторах проехались по улицам Штутгарта, чтобы показать недовольство планами жесткой экономии, о которых объявило правительство.

В частности, власти ФРГ намереваются сократить субсидии на дизель, которым заправляют тракторы. Благодаря налоговым льготам, сейчас немецкие фермеры платят за литр топлива не 47 центов, а 25. Кроме того, за сельскохозяйственные транспортные средства не нужно платить транспортный налог.

Фермеры опасаются, что если этих мер поддержки больше не будет, их предприятия не смогут пережить кризис.

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