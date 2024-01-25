Единая Европа: фермеры протестуют против аграрной политики блока по всему Евросоюзу

Фермеры Европы протестуют против низкой заработной платы, неконтролируемого транзита продукции, чрезмерной бюрократии и "Европейского зелёного курса".

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Французские фермеры протестовали в среду по всей стране и в Брюсселе против низкой заработной платы и чрезмерной, по их словам, бюрократии. Они выставили блокпосты на дорогах после того, как фермерша и её дочь погибли в результате аварии в юго-западном регионе Арьеж. Тем не менее в четверг в результате другой аварии на блокпосту к северу от Монтобана были легко ранены 2 человека.

Франция, крупнейший производитель сельхозпродукции в ЕС, получает в общей сложности 9 млрд евро в год в виде субсидий CAP, Единой сельскохозяйственной политики, что является самой большой долей среди всех государств-членов.

Арно Руссо, глава крупнейшего фермерского союза Франции FNSEA, заявил, что его организация опубликует список из 40 необходимых мер.

Гнев французов разделяют сельскохозяйственные работники во многих странах ЕС.

В четверг председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен возглавит стратегический диалог по вопросам сельского хозяйства и "зелёного перехода". Эта ранее запланированная встреча совпала с широко распространившимся протестом фермеров в различных европейских странах.

Правительство Польши хочет подписать соглашение с Украиной о транзите сельхозпродукции. Об этом заявил премьер-министр Дональд Туск, обсудивший ранее этот вопрос с украинским президентом Владимиром Зеленским в Киеве.

Соглашение, по словам главы правительства, защитит интересы польских фермеров от неконтролируемого притока продукции из Украины. Фермеры протестовали более чем в 150 местах по всей Польше. Они выступали также против введения "Европейского зеленого курса", который вынуждает фермеров по всей Европе сокращать производство.

Фермерские протесты прошли в последние недели в Германии, Нидерландах и Румынии против правил ЕС и других различных причин, связанных с местной пищевой промышленностью.

В Румынии фермеры и перевозчики не отказываются от своих требований, блокируя дороги 14-ый день подряд. Они недовольны объявленными правительством мерами. Люди говорят, что ассоциации, которые провели переговоры с правительством и договорились о каких-то мерах, их не представляют. В среду они связали свои плечи чёрными верёвками, символизирующими гибель сельскохозяйственного сектора.

Фермеры Греции протестуют против высоких производственных затрат и низких компенсационных выплат. Аграрии из Ларисы и Кардицы попытались перекрыть движение тракторами по республиканской дороге. В Кардице фермеры решили прорваться через полицейские баррикады пешком, а не с помощью тракторов, вынудив власти остановить все движение на трассе Е65.

Фермеры требуют большей компенсации за потери урожая из-за стихийных бедствий и болезней, а также строительства инфраструктуры для защиты сельского хозяйства от экстремальных погодных условий, очистки стоков и подземных переходов для предотвращения будущих наводнений. Они также требуют 100% компенсации потерь урожая и капитала, вложенного в посев сельскохозяйственных культур.

Многие фермеры потеряли скот и урожай, а также сельскохозяйственное оборудование и дома во время разрушительных лесных пожаров и наводнений, прокатившихся по стране прошлым летом и осенью.

Примерно от 150 000 до 180 000 кв.м сельскохозяйственных угодий были сильно затоплены в результате урагана "Дэниел".

Большая часть этих земель остается неосушенной, а вода повредила или разрушила большую часть сельскохозяйственного оборудования, включая тракторы и моторизованные скважинные насосы, что сделало невозможным возобновление производства для некоторых фермеров.