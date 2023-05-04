Власти Нидерландов выкупят бизнес "фермеров-загрязнителей"

Власти королевства предложат владельцам крупных животноводческих хозяйств прекратить портить воздух в обмен на компенсацию в размере до 120% от рыночной стоимости их бизнеса.

Еврокомиссия одобрила план правительства Нидерландов по выкупу фермерских хозяйств в борьбе за экологию. Компенсационная схема – часть национальной программы по резкому сокращению выбросов аммиака и оксидов азота, значительные объёмы которых приходятся на агропромышленный комплекс.

С октября 2019 года голландские фермеры проводят акции протеста против установления амбициозных целевых показателей сокращения выбросов парниковых газов.

Кабмин согласовал бюджет в размере почти 1,5 млрд евро, который будет использован для выплаты компенсаций убытков фермеров, решивших добровольно закрыть свои предприятия, расположенные вблизи заповедных зон. Ожидается, что меры правительства затронут около 3 000 ферм.

Правящая коалиция намерена снизить вредные выбросы по всей стране на 50% к 2030 году.

Почему власти закрывают фермы?

Нидерланды занимают второе место в мире по объёму сельскохозяйственного экспорта после США. По данным национального статистического управления, в прошлом году голландские фермеры обеспечили поставки агропродукции на 122,3 миллиарда евро.

Интенсивное сельское хозяйство привело к тому, что в маленькой стране уровень оксида азота в атмосфере выше, чем разрешено нормами ЕС. Вредные выбросы воздействуют на климат и могут нанести ущерб биоразнообразию.

В последние годы правительство также выступало в предложением сократить поголовья скота на треть. Некоторые фермеры опасались, что для достижения этой цели им придется столкнуться с принудительным выкупом животных.

Утверждённая на днях стратегия предполагает выкуп и прекращение деятельности хозяйств, ответственных за масштабные выбросы азота, на добровольной основе.

2 мая в Брюсселе постановили, что инициатива властей в Гааге не противоречит европейскому законодательству, поскольку не является субсидированием, а также соответствуют целям по охране окружающей среды.

"Предложенная схема улучшит экологию в этих районах и будут способствовать более устойчивому производству в животноводческом секторе, не меняя положение вещей на рынке с точки зрения конкуренции", – заявила Маргрете Вестагер, исполнительный вице-президент ЕК, которая курирует вопросы конкуренции.

Что думают фермеры о схеме выкупа?

В ассоциации LTO, отстаивающей интересы фермеров, заявили, что план выкупа должен быть "разработан таким образом, чтобы были созданы оптимальные условия для фермеров, которые готовы добровольно свернуть свою деятельность".

Организация также призвала к созданию "переходных схем", которые бы позволили фермерам сократить выбросы азота с помощью инноваций или за счёт перехода с тяжёлого животноводства на другие виды сельскохозяйственной деятельности.

"Только так фермеры смогут принять обоснованное и взвешенное решение о своём будущем", – считают в LTO.

В марте этого года на выборах в провинциальные собрания Нидерландов политическая партия "Фермерско-гражданское движение" (BoerBurgerBeweging) победила почти во всех регионах, что подчеркивает обеспокоенность фермерского сообщества, вызванную форсированием экологической повестки со стороны правительства королевства. Власти требуют от законодательных органов провинций разработать точные предложения по сокращению выбросов азота и приступить к их реализации.

В прошлом году в стране прошли несколько крупных демонстраций: фермеры блокировали шоссе и склады супермаркетов в знак протеста против климатических реформ, которые, по их мнению, несут угрозу их профессии и образу жизни.

Демонстрации распространились и на соседнюю Бельгию, где недавно сотни фермеров въехали на тракторах в центр Брюсселя, протестуя против планов по сокращению выбросов азота.