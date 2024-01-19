Румынские фермеры заблокировали КПП на границе с Украиной

By Euronews

Румынские фермеры протестуют против импорта дешевого украинского зерна. В знак протеста они заблокировали въезд в страну грузовикам из Украины.

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На границе Украины и Румынии шестой день не прекращаются протесты румынских фермеров. Они утверждают, что поставки дешевого украинского зерна в страну, обрушили цены на него в регионе и привели их бизнес на грань банкротства.

В прошлые выходные активисты с помощью тракторов заблокировали движение через КПП "Сирет-Порубное": в Румынию не может проехать ни один украинский грузовик, в другую же сторону — проезжают лишь десять в час.

"Давайте не будем держать здесь зерно, не будем устраивать здесь конкуренцию, пусть у нас будут свои цены на зерно и акцизы на дизельное топливо, будут вовремя предоставлены субсидии. А не просто обещания, обещания, обещания", — говорит фермер из Анджелика Градинару.

Блокада еще одного пункта пропуска — "Викову-де-Сус-Красноильск" — завершилась в пятницу, сообщили в Госпогранслужбе Украины.

Тем не менее накануне протестующие заблокировали КПП "Халмеу-Дьяково". Украинским грузовикам, которым удается проехать через таможню и паспортный контроль, приходится останавливаться уже через несколько сотен метров. Активисты делятся с водителями едой и чаем.

"Мы сопровождаем девять грузовиков, а десятым, по договоренности с протестующими, будет грузовик со свежей рыбой из Польши,который стоит на парковке", — говорит представитель румынской полиции Ионел Постелнику.

По данным правительства Румынии, с октября 2023 года украинское зерно не ввозилось в страну по земле. Единственный действующий маршрут для его ввоза — порт Констанца, подчеркнул премьер-министр Марчел Чолаку.