Многотысячный протест немецких фермеров в центре Берлина

By Liv Straud

Несмотря на уступки правительства, немецкие фермеры намерены добиваться выполнения своих требований. В акции протеста в центре Берлина в понедельник приняли участие около 10 000 человек.

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Тысячи немецких фермеров собрались в центре Берлина, чтобы выразить протест против планов правительства Германии сократить субсидии на дизельное топливо и отменить налоговые льготы. И хотя власти пошли на компромисс, пообещав сокращать субсидии поэтапно в течение следующих двух лет до их полной отмены в 2026 году, представители Немецкого крестьянского союза заявляют, что этого недостаточно.

_"В принципе, изначально можно предположить, что мы, фермеры, предпочли бы работать полностью без субсидий. Каждый хотел бы получать справедливую плату за произведенную продукцию. Мы хотели бы иметь возможность жить, хорошо жить, за счет доходов от нашего труда. Однако реальность такова, что в Германии уже много лет соблюдаются экологические нормы и принимаются меры по защите животных. _В условиях глобальной конкуренции это ставит нас в невыгодное положение, поскольку в других странах с гораздо более низкими стандартами затраты значительно ниже", - поделился с Euronews фермер Филипп Освальд.

Фермеры настаивают на "переориентации политического курса". Если этого не случится, они готовы требовать смены правительства.

"Действительно, мы переживаем структурную трансформацию, а именно ежегодное сокращение фермерских хозяйств на 2-3%. В настоящее время на это в значительной степени влияют субсидии ЕС, которые распределяются неправильно. Если бы мы в одночасье отменили все субсидии, многие фермеры, несомненно, заявили бы, что у них больше нет перспектив, и они не захотели бы, чтобы их дети занимались этим бизнесом. С другой стороны, у нас есть твердые намерения фермеров продолжать заниматься хозяйством и желание идти дальше", - рассуждаетэксперт по аграрному сектору "Гринпис Германия" Мартин Хофштеттер.

Протесты фермеров в Германии продолжаются уже неделю. В понедельник к демонстрантам вышел министр финансов Кристиан Линднер, сообщивший, что у правительства нет средств на субсидии.

"Немецкие фермеры возмущены не только сокращением дотаций на дизельное топливо. Они говорят, что политика ЕС и Германии, от которой они зависят, может измениться в один момент, что делает практически невозможным долгосрочное планирование", - резюмирует корреспондент Euronews в Германии Лиз Страуд.