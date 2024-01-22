Словения повышает уровень дамб и налогов в рамках общенациональной программы по повышению устойчивости к сильным дождям и ливневым паводкам. Climate Now ведёт репортаж с берега реки о ведущихся работах и предлагает ознакомиться с последними климатическими данными Copernicus.

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Прежде чем перейти к плану противопаводковой защиты Словении, давайте ознакомимся с последними данными Службы изменения климата Copernicus, которые подтверждают, что 2023 год действительно стал самым тёплым за всю историю наблюдений. За последние 12 месяцев температура воздуха была почти на 1,5 градуса по Цельсию выше среднего доиндустриального уровня периода с 1850 по 1900 год.

Средняя температура в период с 1967 по 2023 годы по данным Службы изменения климата Copernicus euronews

Повышение температуры объясняется несколькими факторами — в основном увеличением выбросов парниковых газов, потеплением океанов и таянием морского льда.

Температурная аномалия декабря 2023 года по данным Службы изменения климата Copernicus euronews

Декабрь стал самым тёплым месяцем за всю историю наблюдений: температура на 0,8 градуса по Цельсию превысила средний показатель периода с 1991 по 2020 год. В Европе было намного холоднее относительно среднего значения на территории от Скандинавии до России, а затем необычно тепло на территории от Ирландии до Чёрного моря. Декабрь для многих из нас был влажным: в западной, центральной и восточной Европе прошла череда штормов.

Температурная аномалия приземного слоя воздуха в декабре 2023 года по данным Службы изменения климата Copernicus euronews

Аномалия осадков в декабре 2023 года по данным Службы изменения климата Copernicus euronews

Словения повышает защиту от проливных дождей

«Более двух третей территории всей страны мгновенно затопило», — вспоминает Нежа Кодре, директор Словенского агентства водных ресурсов о разрушительных последствиях сильного дождя в августе прошлого года.

Прошло полгода, в стране началась масштабная работа по адаптации к ливневым паводкам, призванная сделать Словению более устойчивой к проливным дождям, вызванных изменением климата.

Плотины укрепляют после наводнения в августе euronews

В Словении насчитывается 250 действующих участков вдоль водотоков, где огромные грузовики и экскаваторы строят плотины, расширяют берега рек и поднимают насыпи. Уже завершены работы на более чем 700 других подобных объектах.

В месте, которое мы посетили, расположенном неподалёку от города Камник, госпожа Кодре объясняет план действий: «Мы формируем основное течение русла реки, удаляя различные материалы. Одновременно мы перенесли границу набережной, освободив тем самым больше места для реки».

Вид сверху на работы, которые проводятся на дамбе в районе города Камник euronews

Потепление способно привести к подъёму воды в реках

В августе прошлого года от ливневых паводков пострадали почти все — 183 из 212 муниципалитетов Словении. Прошлым летом в стране выпало на 63 % больше осадков, чем обычно.

Географические особенности Словении делают её уязвимой для ливневых паводков euronews

Это не первый раз, когда страна сталкивается с ливневыми паводками. В 2010 и 2014 годах Любляна уже переживала разрушительные наводнения, которые уничтожили дома, школы и предприятия.

Словенский метеоролог Таня Цегнар предупреждает, что повышение температуры в результате изменения климата приведёт к увеличению риска ливневых паводков: «В будущем мы будем всё чаще иметь дело с сильными дождями, особенно летом, когда воздух тёплый и в нём много влаги».

На каждый градус потепления воздух способен удерживать на 7% больше влаги.

«Поэтому мы прилагаем много усилий для улучшения системы предупреждения о наводнениях, и мы действительно тесно сотрудничаем, метеорологи и гидрологи, чтобы своевременно выпускать предупреждения», — рассказала госпожа Цегнар в интервью Euronews.

Решение проблемы ливневых паводков в различных условиях

В разных частях Словении применяются различные подходы к адаптации территории к ливневым паводкам. Выше по течению, в горных потоках, устанавливаются системы, задерживающие тяжёлые ветви и деревья до того, как они смогут нанести ущерб зданиям.

На территории города реализуют целый ряд решений. В густонаселенных городских районах наилучшим решением станет повышение высоты стен набережных рек до такой степени, чтобы они значительно превышали уровень, на который поднималась вода во время ливневых паводков за последние 500 лет.

В других местах вдоль реки Градашчицы имеется достаточно места, чтобы прокопать более широкое русло, сохранить деревья и замедлить движение воды. Это пример так называемого «природного» решения, и хотя его внедрение обходится дешевле и рассматривается как лучший вариант для местных жителей и гостей, в дальнейшем оно требует регулярного обслуживания.

Инженер Рок Фазаринц демонстрирует Джереми Уилксу проектные работы на реке Градашчице в Любляне euronews

«Ежегодно, а то и два раза в год, будет необходимо выполнять техническое обслуживание, удалять излишнюю растительность, например, погибшие или упавшие деревья, чтобы территория восстанавливалась естественным путем», — поясняет инженер по защите от ливневых паводков Рок Фазаринц.

Адаптация к наводнениям в Словении потребует огромных затрат. К настоящему моменту правительство выделило полмиллиарда евро на помощь жителям, предприятиям и местным властям для оплаты работ по очистке и восстановлению территории, и ещё столько же было выделено для финансирования адаптации.

Для достижения поставленных целей правительство ввело временный пятилетний налог на банковские активы в размере 0,2%, что должно принести 100 миллионов евро в год. Ставка налога на прибыль корпораций также была повышена на тот же период с 19% до 22%, начиная с 2024 года.

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Государственный секретарь Боштьян Шефич будет курировать капитальный ремонт инфраструктуры, и он обосновывает это решение.

«Повышение налогов никогда не приветствуется, но мы считаем, что это инвестиции в будущее, в том числе и в экономику. Потому что структуры, более устойчивые к внешним воздействиям, обеспечивают нам большую защиту от наводнений и других природных явлений, а также значительно окупятся впоследствии», — говорит он.

Наряду с налогами поднимается и важный социальный вопрос — убедить проживающих вдоль рек людей принять новую реальность, где имеет место потепление климата, с которым уже столкнулась страна. Директор агентства по водоснабжению госпожа Кодре говорит, что это один из самых трудоёмких аспектов проекта.

«Люди не хотят, чтобы что-то делали у них на заднем дворе, они не хотят, чтобы в их районе располагали водосборные бассейны. Поэтому нам предстоит огромная работа по привлечению общественности, представителей различных секторов, что для нас является огромным вызовом», — с улыбкой говорит она.