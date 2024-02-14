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Наводнение в Омане: число жертв возросло

Машины в водяном потоке во время наводнения в Омане
Машины в водяном потоке во время наводнения в Омане Авторское право Euronews
By Кнарик Хачатрян
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Проливные дожди вызвали наводнения на большей части территории Омана, больше всего пострадал север страны. Есть погибшие.

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Число погибших в результате наводнений в Омане возросло до 4 человек, трое из них - дети. Проливные дожди обрушились на арабский султанат в понедельник и не прекращались несколько дней, вызвав наводнения. Вышедшие из берегов реки затопили основные дороги, отрезав десятки деревень от внешнего мира.

 Корреспондент Euronews из Венгрии оказался среди автомобилистов, застрявших в бурлящей воде недалеко от бывшей исторической столицы Низвы.

Золтана Шипошеди, Euronews:

"Если дождь не прекратится и уровень воды поднимется, то мы застрянем здесь".

Наконец, водители один за другим стали выбираться из водяной ловушки. При помощи оманской полиции они выезжали из зоны бедствия под ливневым дождём и градом. Но это удалось не всем. Не менее 100 человек пришлось эвакуировать из их автомобилей автомобилей на джипах и лодках.

Власти Омана попросили сограждан не покидать свои дома, понедельник объявили выходным днём, школы и офисы были закрыты.

Хотя к середине недели шторм утих, в среду всемирно известный рынок Мутрах Сук в столице Маскате все еще оставался затоплен. В Омане всего несколько дренажных каналов, что делает страну уязвимой перед ураганами, вызванными изменением климата.

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