By Dr Mary S. Booth, Elsie Blackshaw-Crosby

Мнения, выраженные в материалах, опубликованных в разделе Views, отражают исключительно точку зрения автора.

Мнение: сжигание биомассы для производства энергии не поможет добиться "отрицательных выбросов", даже если загнать углерод под землю, пишут доктора Мэри С. Бут и Элси Блэкшоу-Кросби.

РЕКЛАМА

За последний год биоэнергетика часто попадает в заголовки мировых СМИ, особенно в связи с реформой правил ЕС, согласно которым сжигание лесной древесины считается "возобновляемой энергией".

При этом абсурдно полагаться на сжигание деревьев, – которые при сгорании выделяют больше CO2, чем уголь, и требуют десятилетий для восстановления, – как на способ "сокращения" вредных выбросов.

Но климатическая политика может ещё больше отклониться от разумного курса, если сделать упор на такой гипотетический метод удаления CO2 из атмосферы, как "Биоэнергетика со связыванием и хранением углерода" (BECCS). На жаргоне климатологов это называется "отрицательными выбросами".

BECCS – яркий пример того, как можно впустую потратить деньги на технологию, у которой нет будущего. Идея заключается в том, чтобы сконцентрировать выбросы CO2, образующиеся при сжигании биомассы, которая в ЕС и Великобритании поступает в основном из местных смешанных лесов, и закачать их в подземные геологические формации.

Как утверждается, этот процесс якобы будет "высасывать" CO2 из воздуха. Это хороший аргумент для чиновников: в конце концов, кто бы не хотел удалять углерод из атмосферы, вырабатывая при этом электроэнергию?

На самом деле в том, чтобы взять углерод, хранящийся в дереве десятилетиями, и поместить его под землю, нет ничего, что обеспечило бы "отрицательные выбросы".

Это может предотвратить попадание выбросов в атмосферу, как это теоретически может сделать "связывание и хранения углерода", если использовать уголь, но это не приведёт к снижению содержания CO2 в атмосфере в какие-либо значимые сроки для смягчения климатических изменений.

Более того, поощрение вырубки лесов, возможно, приведёт к увеличению выбросов CO2, поскольку вырубка влечёт за собой утечку углерода из лесных экосистем.

Выдавать желаемое за действительное и выписывать чеки

Международные правила углеродной отчётности подтверждают, что метод BECCS с использованием лесной биомассы не сможет обеспечить чистое удаление CO2 из атмосферы в соответствии с целями ЕС и Великобритании по достижению углеродной нейтральности к 2050 году. Однако политики, которым не терпится сделать следующий шаг в деле смягчения последствий изменения климата, тем не менее, бросились разрабатывать премии и другие стимулы в рамках использования систем BECCS.

В ЕС Директива по возобновляемым источникам энергии и Закон о ликвидации выбросов углерода также поощряют BECCS. Шведскому заводу Stockholm Exergi выписали чек (пока что) на 180 миллионов евро в виде государственного финансирования за то, что он обещает ликвидировать 7 миллионов тонн CO2 в течение десяти лет.

Это почти 26 евро за тонну выработанного CO2, но это лишь малая часть более чем 15 миллиардов евро в год, которые ЕС в настоящее время выделяет на субсидии биоэнергетическому сектору.

Бесчисленные независимые эксперты, МГЭИК и их собственные научные консультанты предупреждали ЕС и Великобританию, что сжигание лесов не является "углеродно-нейтральным" и что метод BECCS, работающий на лесной биомассе, не приведёт к отрицательным выбросам.

Риши Сунак держит "бюджетную коробку", март 2021 года. Toby Melville/AP

Цифры действительно растут, если учесть, что климатическое моделирование ЕС рассчитывает на ежегодное удаление около 250 миллионов тонн CO2 к 2050 году (примерно такие объёмы приходятся на выбросы половины автомобилей в ЕС).

ЕС накрыла лихорадка выписывания чеков, при этом Брюссель не дал критической оценки способности BECCS хоть как-то помочь климату – похоже, это утверждение просто принимается на веру.

В Великобритании история примерно такая же. Несмотря на то, что учёные и неправительственные организации завалили правительство доказательствами того, что сжигание деревьев увеличивает загрязнение углеродом и вредит лесам; несмотря на проведённое по заказу правительства исследование, которое приходит к тем же выводам, британский кабмин опубликовал Стратегию, в которой основное внимание уделяется биомассе и BECCS.

В ответ на неспособность правительства определить, действительно ли биомасса и BECCS могут внести вклад в борьбу с изменением климата, мы подали судебный иск, чтобы заставить политиков вернуться к исходной точке.

Мы задаемся вопросом, не пора ли подать аналогичный иск к ЕС.

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон вышла к СМИ по прибытии на встречу министров энергетики стран блока, Брюссель, сентябрь 2022 года. AP Photo/Virginia Mayo

"Зелёный камуфляж" на государственном уровне

Лица, принимающие политические решения, не понимают научных основ BECCS и легко ведутся на обещания индустрии биомассы о чудесных климатических решениях.

Тем не менее, ЕС и Великобритания ежегодно выделяют миллиардные субсидии на биоэнергетику и готовят дополнительные масштабные пакеты финансирования BECCS.

РЕКЛАМА

Это масштабный "зелёный камуфляж", когда общественности рассказывают, что правительство снижает уровень загрязнения окружающей среды углекислым газом с помощью новых технологий, а деньги налогоплательщиков тратятся на дорогостоящую пустую затею.

Мы все начинаем видеть последствия чрезвычайной климатической ситуации. У нас нет времени на телодвижения, которые не приносят результата.

Технология улавливания и хранения углерода может сыграть определённую роль в сокращении выбросов, но она не может и не будет обеспечивать "отрицательные выбросы", о которых заявляют правительства и на которые они рассчитывают.

Пришло время сбросить покров с проводимой климатической политики и сосредоточиться на рациональных, научно обоснованных решениях по сокращению выбросов.

Доктор Мэри С. Бут – основатель и директор "Партнёрства за честность политики" (PFPI), а Элси Блэкшоу-Кросби – управляющий юрист проекта Lifescape.

РЕКЛАМА

Мы в Euronews считаем, что все мнения имеют значение. Свяжитесь с нами по адресу view@euronews.com, чтобы прислать свои предложения или материалы и стать частью дискуссии.