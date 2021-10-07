Вред и польза сжигания биомассы

Срубил одно дерево – посади два. Это правило так называемой "скандинавской" модели лесного хозяйства, которая пытается сочетать добычу древесины с охраной природы. Но такой подход всё больше критикуют защитники окружающей среды, включая известную шведку Грету Тунберг. Он противоречит и директиве Брюсселя о возобновляемых источниках энергии.

Сеть из более чем 100 экологических организаций призвала Европейский Союз прекратить субсидирование вырубки лесов, даже если в результате становится больше растений и выделяется больше кислорода. Сторонники такой модели говорят, что сжигание опилок - эта чистая альтернатива использованию ископаемых видов топлива.

«Европарламент и Еврокомиссия издают разные документы и выражают порой противоречивые мнения, - сказал финский депутат Нильс Торвальдс. – Я знаю, почему на этот вопрос у европейских чиновников нет ясного ответа: их смущает то, что при сгорании дерева выделяется углекислый газ, создающий парниковый эффект. Но если вы посмотрите на то, что происходит в глобальном масштабе, то увидите, что в некоторых частях мира биомасса быстро растёт ».

Более 70% территории Финляндии и Швеции покрыто лесами. Эти страны требуют сохранить им субсидии объёмом 6 млрд евро в год на производство древесной биомассы в качестве топлива и озеленение.

"То, что вы видите за моей спиной, правительство называет моделью устойчивого выращивания Северного леса. Но в этом нет ничего устойчивого – сказала Лина Бурнелиус из шведской организации защитников леса. - Экосистемы хранят большую часть углерода и метана в почве. При вырубке леса все эти парниковые газы улетучиваются в атмосферу. И даже если вы пересаживаете на место выкорчеванных деревьев новые, это плохо для климата и плохо для биоразнообразия ».