Примерно 9 из 10 опрошенных заявили, что считают "очень важным" или "достаточно важным" принятие мер по ограничению воздействия на потребителей роста цен на энергоносители.

Подавляющее большинство европейцев поддерживают меры, принятые ЕС за последний год для защиты потребителей и компаний от нестабильных цен на энергоносители, показывают результаты нового опроса.

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Опубликованные в понедельник данные Eurobarometer свидетельствуют о том, что граждане европейских стран также одобряют меры ЕС по укреплению энергетической безопасности, "зеленого" перехода и конкурентоспособности в технологической отрасли, а также постоянную поддержку Украины в борьбе против российского вторжения.

Война в Украине и энергетический кризис подкосили восстановление Евросоюза после пандемии, замедлили усилия по стимулированию экономики, привели к росту расходов и усилению инфляции.

На вопрос о том, насколько важными они считают различные инициативы европейского уровня, предпринятые за последний год, 87% участников опроса ответили, что считают "очень важным" или "достаточно важным" принятие Брюсселем мер по ограничению непосредственного воздействия на потребителей и компании роста цен на энергоносители.

Еще 86% респондентов отметили важность рационального использования природных ресурсов, а 76% опрошенных заявили о необходимости укрепления устойчивости экономики блока.

Накануне Еврокомиссия объявила о пересмотре экономического прогноза, понизив ожидаемый рост экономики в текущем году до 0,8% с 1%. Виной тому — высокие цены на товары и услуги, которые "оказывают более сильное воздействие, чем ожидалось".

Европейцы хотят продолжать поддерживать Украину

Что касается будущего, то 85% европейцев считают, что ЕС должен наращивать производство экологически чистых технологий для повышения конкурентоспособности на мировой арене, а еще 79% подчеркивают, что Брюссель должен принять меры по снижению энергопотребления.

Европейцам также был задан вопрос о том, в какой мере ЕС должен продолжать поддерживать Украину в войне, и большинство высказалось за продолжение оказания помощи Киеву.

Экономические санкции против России поддерживают 71% граждан ЕС, а 65% хотят видеть Украину интегрированной в единый европейский рынок.

После начала полномасштабного вторжения Украина наращивает усилия по скорейшему присоединению к ЕС и его единому рынку, получив в марте 2022 статус кандидата на вступление в Евросоюз.