Великобритания может перенести сроки энергетического перехода - СМИ

By Euronews

Соединенное Королевство откажется от газовых водонагревателей и дизельных автомобилей позднее, чем планировалось - СМИ

Премьер-министр Великобритании может перенести сроки энергетического перехода страны.

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В материалах, к которым получили доступ некоторые британские СМИ, говорится, например, о возможности отложить на пять лет постепенный отказ от газовых водонагревателей. Процесс должен был начаться в 2035 году.

Речь также идет и о смещении сроков запрета на продажу новых дизельных и бензиновых автомобилей. Планировалось, что данный шаг будет предпринят в 2030 год. Ожидается, что Сунак объявит о новых планах в ближайшие дни.

Новость об изменении намерений британских властей появилась в преддверии саммита в ООН по климату.