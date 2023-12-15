Солнце против СО2: в Швеции тестируют грузовик, работающий на солнечных панелях

Шведский производитель Scania разработал грузовой прицеп, оснащенный солнечными батареями, который может снизить уровень выбросов углекислого газа на дорогах.

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На долю транспорта в Европе приходится около 25% выбросов углекислого газа. Значительная часть приходится на большегрузные транспортные средства.

Без грузоперевозок не обойтись - если только мы не хотим пустых магазинов и супермаркетов. Но как уменьшить их воздействие на окружающую среду?

Euronews Green поговорил со шведским производителем автомобилей Scania, чтобы больше узнать о новинке.

Новый элемент в старой конструкции

Ожидается, что произведенный сегодня грузовик будет служить 15-20 лет. Это означает, что на европейских дорогах - немало довольно старых моделей. Убрать их и заменить их новыми и экологичными практически невозможно и нецелесообразно по целому ряду причин.

"Мы рассматривали всевозможные варианты, и грузовики на солнечных батареях стали одним из них", - рассказал Euronews Эрик Фалькгрим из компании Scania.

Как работает гибрид?

Грузовик состоит из двух частей - передней "тягача" и задней "прицепа". Scania в сотрудничестве с Уппсальским университетом разработала прицеп, покрытый солнечными панелями.

Его преимущество в том, что он может быть подключен к гибридному тягачу и работать как дополнительный аккумулятор, способный хранить около 200 киловатт-часов энергии, что примерно в три раза больше, чем у тягача.

"В дополнение к этому вы также можете получить динамическую зарядку - ну, если на улице солнце - и таким образом вы фактически заряжаетесь во время движения, что является большим плюсом для панелей на грузовике", - объясняет Эрик.

Его команда пытается еще усовершенствовать трейлер - так, чтобы оо сути работал как автономный электромобиль. Это означает, что его можно будет прикрепить как к старому трактору с двигателем внутреннего сгорания, так и к современному гибридному.

Предварительные данные, полученные в результате испытаний солнечного прицепа с двигателем внутреннего сгорания, говорят о том, что он может снизить расход топлива примерно на 40%.

Меры предосторожности

В настоящее время солнечные гибридные грузовики проходят испытания на дорогах Швеции, которые продлятся до 2024 года.

Может показаться странным тестировать продукт, работающий на солнечной энергии, в стране, где зимой очень мало солнца, но Эрик объясняет, что "если это работает здесь, в Швеции, то будет работать везде". "И если вы поедете в Испанию, Австралию или куда-то еще, где намного солнечнее, то получите гораздо больше преимуществ от грузовика", - уточняет он.

По словам Эрика, одной из главных проблем в этом процессе был поиск подходящих панелей. "Большинство моделей изготавливаются для домов, верно? То есть они предназначены для установки на статичные объекты", - объясняет он. - В автомобильном секторе панели подвергаются воздействию грязи, копоти, их могут царапать ветви".

Эрик говорит и о вибрации при движении грузовиков по дорогам. "Вот почему панели, которые мы использовали, очень легкие, прочные, очень долговечные, - уточняет он. - В дополнение к этому необходимы некоторые элементы безопасности, которые в случае аварии не дадут случиться короткому замыканию, опасному для аварийных служб. "Я думаю, что все это должно быть учтено при масштабировании такого рода технологий", - заключает эксперт.

На видео выше вы узнаете больше о первом в мире гибридном грузовике на солнечных батареях.