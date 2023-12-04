Экологическая безопасность в строительстве

Климатический саммит ООН, проходящий в Объединенных Арабских Эмиратах, преследует предельно конкретную цель: помочь планете вернуться к решению задач, поставленных восемь лет назад в Парижском соглашении

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Климатический саммит ООН, проходящий в Объединенных Арабских Эмиратах, преследует предельно конкретную цель: помочь планете вернуться к решению задач, поставленных восемь лет назад в Парижском соглашении.

Джереми Уилкс, еuronews:

- Они называют это "саммитом действий", в ходе которого мы должны взяться за "грязные проблемы" и покончить с зависимостью от ископаемого топлива. Мы уже видим прогресс благодаря новой цели по увеличению в три раза производственных мощностей возобновляемых источников энергии к 2030 году, что, по мнению профильных экспертов, существенно изменит ситуацию.

Но что делать с секторами, о которых вы почти никогда не слышите, - например, с производством цемента, на которое сейчас приходится 8 % выбросов парниковых газов: его изготовление не может обойтись без выделения CO2. Я познакомился с представителями шведской компании, которые утверждают, что нашли решение.

Оскар Холен, генеральный директор Cemvision:

- Мы смогли решить эту задачу, прежде всего, замещая первичный известняк в качестве основного ингредиента. На его долю приходится 60 % выбросов CO2 при производстве цемента. Оставшиеся 40% устраняются с помощью нашей уникальной технологии, позволяющей проводить более эффективный энергосберегающий процесс. Это позволяет сократить выбросы CO2 с 850 кг на тонну до почти нулевого уровня.

Джереми Уилкс, euronews:

- Если удастся увеличить объемы производства, этот цемент можно будет использовать в строительстве новых зданий. Но как быть со старыми зданиями, в которых все мы живем и работаем в Европе? Можно ли превратить их в углеродно-нейтральные здания? По словам бельгийского эксперта, с которым я беседовал ранее, да, можно.

Лин Говартс, Директор по энергетике и водоснабжению VITO:

- Конечно, это зависит от конкретных условий. Вы видите, что сейчас очень легко построить энергоэффективное здание, технологии уже существуют, необходимо лишь модернизировать объекты, которые уже построены. В краткосрочной перспективе я рассматриваю возможности для масштабной электрификации, интеграции возобновляемых источников энергии, а также повышения энергоэффективности.

Варианты сокращения выбросов загрязняющих веществ демонстрируются в этом году Дубае.

Джереми Уилкс, еuronews:

- Таким образом, обязательство о внедрении возобновляемых источников энергии позволяет надеяться, что мы сможем внедрить инновации модернизировав систему и добьемся сокращения выбросов к концу 2030 году.