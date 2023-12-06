COP 28: прогресс есть, но нужно сделать больше

Конференция СОР 28 отмечает достигнутый прогресс, но призывает сделать больше для сокращения выбросов и перехода на возобновляемые источники.

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Участники конференции COP28 подготовили новый проект документа, который, как ожидается, станет основой для переговоров.

Первый "Глобальный анализ" климата рассматривает произошедшее после Парижского климатического соглашения 2015 года, отмечает отклонения от избранного пути и даёт рекомендации для исправления ситуации.

Генеральный директор Международного агентства ООН по возобновляемым источникам энергии Аднан Амин утверждает, что "подведение итоговобеспечит очень хорошую основу для движения вперед".

"Нам необходимо достичь цели по удержанию глобального потепления в рамках 1,5 градуса Цельсия, - сказал Амин. - Её мы сформулировали как основную цель этой конференции. Для этого необходимо добиться существенного прогресса в сокращении выбросов и создании графика декарбонизации, который приведёт нас к достижению уровня 1,5 к 2030 году, у нас есть семь лет, чтобы сделать это. Таким образом мы либо погрязнем в спорах о формулировках, либо найдём практические способы сделать это".

Но защитники окружающей среды настроены не столь оптимистично. Акции протеста не смолкали за стенами зала заседаний конференции COP28. Протестующие говорят, что для постепенного прекращения использования ископаемого топлива – основной причины глобального потепления – делается недостаточно.

Лидинида Начпил, Движение народов Азии по вопросам долга и развития:

"Уровень разочарования людей по поводу этих конференций очень высок, фактически, некоторые потеряли всякую надежду на этот процесс. Но мы здесь, потому что считаем, что не сможем решить проблему, если правительства бездействуют. Это наша проблема. Это не просто так. Нам всем, и правительствам, и тем, кто находится у власти, нужно что-то делать. Поэтому мы сегодня здесь, чтобы подтолкнуть их".

Активисты настаивают на полном отказе от ископаемого топлива – это амбициозно, но они говорят, что это единственный способ справиться с кризисом потепления климата.