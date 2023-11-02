Как выбирают названия ураганов? И почему "Киаран"?

Названия штормов и ураганов помогают облегчить информирование о суровых погодных условиях и дает понять, когда люди могут пострадать от непогоды, говорят метеорологи. Нынешний назван в честь реального метеоролога из Северной Ирландии

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Шторм "Киаран" сеет хаос в Северной Европе и серьезно** нарушил планы многих путешественников.**

Но знаете ли вы, почему он называется "Киаран"?

В сентябре Государственная метеорологическая служба Ирландии и Королевский метеорологический институт Нидерландов опубликовали список названий для сезона штормов 2023/24 годов.

Совместными усилиями агентства составляют такой список перед началом каждого сезона штормов, который длится с сентября по август.

В этом году некоторые названия были выбраны в честь реальных метеорологов Великобритании.

Как обычно выбираются названия штормов?

В соответствии с международными стандартами штормы называются в алфавитном порядке, избегая букв Q, U, X, Y или Z. Эти названия берутся из списка, публикуемого в начале каждого сезона, в котором обычно чередуются мужские и женские варианты.

В этом году эта схема была нарушена, чтобы учесть некоторые особенности.

Первые два имени в алфавитном списке - Агнес и Бабет.

В честь кого назван шторм "Киаран"?

Третий шторм сезона получил название "Киаран" (Ciarán).

Это название было выбрано с учетом популярности среди населения, которое также может предлагать свои имена, но главным образом - в честь сотрудника Министерства инфраструктуры Северной Ирландии Киарана Феарона.

"В своей работе в Министерстве инфраструктуры я тесно сотрудничаю с местными общинами Северной Ирландии и межведомственными партнерами, чтобы помочь всем быть максимально предупрежденными и информированными, - говорит он. - Мы должны с уважением относиться к каждому погодному явлению, и эта работа, особенно в периоды суровых погодных условий и штормов, помогает обеспечить максимальную готовность всех нас к уменьшению последствий таких явлений" .

Шторм в Уэльсе 19 августа 2023 года Joann Randles/Cover Images via Reuters Connect

В честь кого будет назван следующий ураган?

Четвертой в списке была выбрана Деби Гарфт, которая недавно ушла в отставку с поста старшего специалиста по политике в группе по борьбе с наводнениями правительства Шотландии. Регина Симмонс, руководитель группы по предупреждению и информированию в Natural Resources Wales, тоже нашла свое имя в списке.

Ирландская метеорологическая служба также вносит свой вклад в этот список, предлагая имена известных ученых. Например, имя Джослин было добавлено в честь известного физика Джослин Белл.

Тучи над Дублином, 18 февраля 2022 года REUTERS/Clodagh Kilcoyne

Вносит свой вклад в столь важно дело и Королевский метеорологический институт Нидерландов, который часто добавляет имена голландского происхождения.

Зачем давать имена штормам?

Эта тройка организаций присваивает штормам названия, когда считается, что они могут вызвать "средние" или "высокие" последствия в Великобритании, Ирландии или Нидерландах. Обычно основное внимание уделяется ветру, но снег и дождь также могут повлиять на решение о присвоении шторму того или иного названия.

"Уже девятый год мы даем штормам названия и делаем это потому, что это работает, - объясняет руководитель отдела ситуационной осведомленности Британской метеорологической службы Уилл Ланг, который руководит реагированием во время сильной непогоды. - Название штормов помогает облегчить информирование о суровых погодных условиях и дает понять, когда люди могут пострадать от непогоды".