Греческий город Волос опять попал под удар мощного шторма

После циклона "Дэниэл" эгейское побережье Греции пережило приход шторма "Элиас".

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Греческий портовый город Волос на берегу Эгейского моря оказался под ударом уже второго за месяц мощного шторма – «Элиас». Из-за ливней, ураганных порывов ветра, оползней и наводнений сотни людей оказались заблокированы в горных деревнях. Улицы старинного города с населением около 150 тыс. человек были снова затоплены. Тысячи людей эвакуированы. Повторилась ситуация, как после шторма «Дэниэл», – жалуются жители Волоса:

— Я живу здесь уже 28 лет и больше не могу это выносить. Ничего не могу сделать, уже два раза было, хватит. Мебель выбрасываем, ничего не осталось.

— Опять то же самое, только хуже. Они построили пандусы для прибытия техники на реке, которую не чистили 3-4 года. В результате берега были разбиты, и река разлилась. У этой реки самое сильное течение в Волосе.

Предыдущий шторм «Дэниэл» привёл к гибели не менее 17 человек в Греции. Ему предшествовали самые масштабные в истории Европы лесные пожары, которые унесли ещё по меньшей мере 26 жизней. Правительство обещало выделить на восстановление пострадавших регионов более двух миллиардов евро.