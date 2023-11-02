By Euronews Travel

Во Франции, Ирландии и Великобритании нарушено транспортное сообщение из-за экстремальных погодных условий

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Северо-запад Европы накрыла экстремальная погода, нарушив планы многих путешественников.

Шторм "Киран" обрушился на северную Францию и Британские острова со скоростью ветра до 200 км/ч и очень высокими волнами - более 20 метров у побережья Финистера. Эта так называемая "погодная бомба" создается в результате столкновения атлантического струйного течения с системой низкого давления, которая опускается с севера Европы.

В среду и в четверг во Франции и Великобритании были отменены некоторые паромные рейсы, поезда и авиарейсы.

Туроператоры сообщают, что перебои могут продлиться до пятницы.

Отменены ли паромы из-за шторма "Киран"?

Паромное сообщение нарушено из-за сильного ветра и очень высоких волн в Ла-Манше.

Компания DFDS Ferries отменила все рейсы между Великобританией и Францией с позднего вечера среды до утра пятницы.

Компания Brittany Ferries также предупредила пассажиров о возможных перебоях в работе своих маршрутов через Ла-Манш.

"В среду 1 ноября и (особенно) в четверг 2 ноября возможны задержки и/или отмены рейсов, связанные с погодными условиями, - было сказано в сообщении компании. - В ближайшие сутки мы продолжим внимательно следить за прогнозами. Если ваш рейс будет затронут, мы свяжемся с вами как можно скорее по электронной почте или SMS. Мы просим вас не обращаться к нам по телефону, так как ожидается большое количество звонков".

Компания Condor Ferries отменила пассажирские маршруты между Нормандскими островами и Великобританией в среду и четверг. Оператор также ожидает перебоев в работе своих маршрутов через Ла-Манш.

Отменены ли поезда из-за шторма "Киран"?

Французский железнодорожный оператор SNCF в среду предупредил пассажиров, что из-за шторма "Киаран" ожидаются отмены и перебои в работе поездов.

"Из-за сильного ветра, который будет дуть на северо-западе Франции, и в целях обеспечения безопасности пассажиров многие поезда не будут ходить", - говорится в сообщении компании.

Поезда TER в Бретани, Нормандии, Верхней Франции и других департаментах отменены, как и некоторые высокоскоростные поезда. Проверить возможные изменения в расписании можно на сайте SNCF Connect.

В Великобритании Национальная железная дорога предупредила, что в среду и четверг "проливные дожди, сопровождаемые сильным ветром", повлияют на поездки по Уэльсу и югу Англии. Некоторые поезда в Корнуолле были отменены, а на прибрежных маршрутах на юге Англии были введены ограничения скорости.

Девять операторов в затронутых стихией регионах разрешают пассажирам, забронировавшим билеты на четверг 2 ноября, совершить поездку в среду или пятницу. Это C2C, CrossCountry, Gatwick Express/Southern/Thameslink, Great Western Railway, Southeastern, South Western Railway и Transport for Wales.

Железнодорожный оператор LNER также предупредил о перебоях в обслуживании по крайней мере до 4 ноября.

"Мы настоятельно рекомендуем клиентам избегать поездок в четверг 2 ноября и пятницу 3 ноября, - говорится в сообщении компании. - Некоторые поезда LNER будут ходить, но возможны серьезные перебои, включая задержки, кратковременные отмены и переполненность поездов".

Компания Eurostar сообщила AFP, что ожидает перебоев в работе или замедления движения поездов, и рекомендовала пассажирам отложить поездки, запланированные на четверг.

Отменены ли авиарейсы из-за шторма "Киран"?

На Нормандских островах аэропорт Джерси закрылся для всех пассажирских рейсов в четверг и будет открыт в пятницу после проверки его инфраструктуры. Аэропорты Гернси и Олдерни также будут закрыты в четверг.

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Ряд авиакомпаний, включая easyJet и Ryanair, предупредили о возможных задержках рейсов в Ирландии и Великобритании. Пассажирам рекомендуется проверять информацию о рейсах перед поездкой в аэропорт.

Аэропорт Кемпер в Бретанитакже был закрыт в среду утром на 24 часа, а аэропорт Бреста - с 17 часов среды до утра четверга.