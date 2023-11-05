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Испытание погодой: европейцы приходят в себя после штормов

Французские пожарные работают на месте обрушения моста, Корсика, 5 ноября 2023 года.
Французские пожарные работают на месте обрушения моста, Корсика, 5 ноября 2023 года. Авторское право PASCAL POCHARD-CASABIANCA / AFP
By Alexander Kazakevich
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От Атлантики до Балкан – "Киаран" и "Домингос" унесли жизни как минимум 20 человек в нескольких странах Европы.

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Улицы городов и сельскохозяйственные угодья превратились в реки. Поваленные деревья, сорванные ветром крыши домов, повреждённые линии электропередачи – вот что оставили после себя шторм "Киаран" и пришедший вслед за ним "Домингос".

Больше всего от удара стихии пострадала Италия: в регионе Тоскана погибли семь человек, по всей стране двое числятся пропавшими без вести.

Последнюю жертву – это 69-летний мужчина – обнаружили на затопленном кукурузном поле к северо-западу от Флоренции. 

В провинции Пистоя представители властей с помощью громкоговорителей призывали жителей перебраться на верхние этажи зданий, людям выдавали мешки с песком. 

Глава Тосканы Эудженио Джани в воскресенье оценил ущерб в несколько сотен миллионов евро. 

По всей Европе в результате двух ураганов погибли не менее 20 человек.

Во Франции, по данным МВД, число жертв возросло до трёх. Ещё девять человек получили серьёзные травмы.

В воскресенье стало известно о гибели сотрудника компании Enedis в городе Понт-Авен, его отправили в Бретань с юга Франции помогать восстанавливать электроснабжение. Согласно первоначальному расследованию, его ударило током при работе с повреждёнными кабелями. 

Два человека погибли в Шуменской области на северо-востоке Болгарии.

Из-за ливней с грозой и шквалистым ветром многие населённые пункты остались без электричества. 

В Хорватии, на побережье Адриатики, объявлено оранжевое предупреждение в связи с риском наводнений.

Несмотря на то, что осенние циклоны – явление привычное, интенсивность эпизодов непогоды может усиливаться в результате глобального потепления, вызванного деятельностью человека.

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