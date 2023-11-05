Испытание погодой: европейцы приходят в себя после штормов

От Атлантики до Балкан – "Киаран" и "Домингос" унесли жизни как минимум 20 человек в нескольких странах Европы.
Улицы городов и сельскохозяйственные угодья превратились в реки. Поваленные деревья, сорванные ветром крыши домов, повреждённые линии электропередачи – вот что оставили после себя шторм "Киаран" и пришедший вслед за ним "Домингос".
Больше всего от удара стихии пострадала Италия: в регионе Тоскана погибли семь человек, по всей стране двое числятся пропавшими без вести.
Последнюю жертву – это 69-летний мужчина – обнаружили на затопленном кукурузном поле к северо-западу от Флоренции.
В провинции Пистоя представители властей с помощью громкоговорителей призывали жителей перебраться на верхние этажи зданий, людям выдавали мешки с песком.
Глава Тосканы Эудженио Джани в воскресенье оценил ущерб в несколько сотен миллионов евро.
По всей Европе в результате двух ураганов погибли не менее 20 человек.
Во Франции, по данным МВД, число жертв возросло до трёх. Ещё девять человек получили серьёзные травмы.
В воскресенье стало известно о гибели сотрудника компании Enedis в городе Понт-Авен, его отправили в Бретань с юга Франции помогать восстанавливать электроснабжение. Согласно первоначальному расследованию, его ударило током при работе с повреждёнными кабелями.
Два человека погибли в Шуменской области на северо-востоке Болгарии.
Из-за ливней с грозой и шквалистым ветром многие населённые пункты остались без электричества.
В Хорватии, на побережье Адриатики, объявлено оранжевое предупреждение в связи с риском наводнений.
Несмотря на то, что осенние циклоны – явление привычное, интенсивность эпизодов непогоды может усиливаться в результате глобального потепления, вызванного деятельностью человека.