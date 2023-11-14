Эксперт: забота об экологии полезна для психики

ЕС готовится пересмотреть нормы по содержанию загрязняющих веществ в воздухе в сторону снижения. Что именно предстоит сделать?

К 2035 году в ЕС могут снизить нормы по содержанию загрязняющих веществ в воздухе. Наш журналист Сирил Фурнери поговорил с Альберто Гонсалесом Ортисом, экспертом по качеству воздуха Европейского агентства по окружающей среде .

Euronews: "Как уменьшить основные источники загрязнения воздуха?"

Альберто Гонсалес Ортис: "Мы можем внедрить то, что называем технологическими мерами, речь идет, например, улучшение характеристик транспортных средств. Есть у нас и структурные меры. Мы можем, например, создать хорошую инфраструктуру общественного транспорта, заняться городским благоустройством. Есть и меры индивидуального характера: например, не использовать автомобиль, выбирать велосипед или идти пешком.

В агентстве мы говорим об изменении наших систем: системы передвижения, питания, энергоснабжения. Возьмите пробку на дороге. Если мы заменим все машины на электромобили, то сократим выбросы. Но пробка останется. Выбросов из выхлопных труб не будет, но, возможно, у нас будут выбросы от тормозов, от асфальта, у нас будет шум. Если мы изменим систему передвижения, то выйдем на более качественный и чистый транспорт, люди будут ездить на велосипедах, ходить пешком. Мы уменьшим выбросы, у нас будет больше физической активности, возникнет пространство, где будут взаимодействовать люди, а не машины, и это хорошо для психического здоровья".

Euronews: "Есть ли взаимодействие между изменением климата и загрязнением воздуха?"

Альберто Гонсалес Ортис: "Безусловно. Прежде всего, у них одни и те же причины, а значит, решения должны быть одинаковыми. Возьмем возобновляемые источники энергии, подумаем, как лучше изолировать здания, используя решения, применимые и к изменению климата, например, зеленые крыши. Если мы будем применять эти долгосрочные меры, то эффект будет виден с каждым днем; мы точно заметим улучшение ситуации".