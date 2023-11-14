EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Эксперт: забота об экологии полезна для психики

Эксперт: забота об экологии полезна для психики
Авторское право euronews
By Cyril Fourneris
Поделиться статьей
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

ЕС готовится пересмотреть нормы по содержанию загрязняющих веществ в воздухе в сторону снижения. Что именно предстоит сделать?

К 2035 году в ЕС могут снизить нормы по содержанию загрязняющих веществ в воздухе. Наш журналист Сирил Фурнери поговорил с Альберто Гонсалесом Ортисом, экспертом по качеству воздуха Европейского агентства по окружающей среде .

Euronews: "Как уменьшить основные источники загрязнения воздуха?"

Альберто Гонсалес Ортис: "Мы можем внедрить то, что называем технологическими мерами, речь идет, например, улучшение характеристик транспортных средств. Есть у нас и структурные меры. Мы можем, например, создать хорошую инфраструктуру общественного транспорта, заняться городским благоустройством. Есть и меры индивидуального характера: например, не использовать автомобиль, выбирать велосипед или идти пешком.

В агентстве мы говорим об изменении наших систем: системы передвижения, питания, энергоснабжения. Возьмите пробку на дороге. Если мы заменим все машины на электромобили, то сократим выбросы. Но пробка останется. Выбросов из выхлопных труб не будет, но, возможно, у нас будут выбросы от тормозов, от асфальта, у нас будет шум. Если мы изменим систему передвижения, то выйдем на более качественный и чистый транспорт, люди будут ездить на велосипедах, ходить пешком. Мы уменьшим выбросы, у нас будет больше физической активности, возникнет пространство, где будут взаимодействовать люди, а не машины, и это хорошо для психического здоровья".

Euronews: "Есть ли взаимодействие между изменением климата и загрязнением воздуха?"

Альберто Гонсалес Ортис: "Безусловно. Прежде всего, у них одни и те же причины, а значит, решения должны быть одинаковыми. Возьмем возобновляемые источники энергии, подумаем, как лучше изолировать здания, используя решения, применимые и к изменению климата, например, зеленые крыши. Если мы будем применять эти долгосрочные меры, то эффект будет виден с каждым днем; мы точно заметим улучшение ситуации".

Поделиться статьей

Также по теме

Европейцам легче дышать: власти и общество занялись чистотой воздуха

ЕС: как выйти из производительной, но недолгосрочной аграрной системы?

Как спасти шведские леса?

Защита окружающей среды Загрязнение воздуха Загрязнение