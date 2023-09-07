2000 белых носорогов, выставленных на торги, выпустят в дикую природу

Южноафриканская НПО купила крупнейшую в мире ферму по разведению носорогов в неволе, принадлежащую миллиардеру Джону Хьюму, и планирует выпустить животных в дикую природу.

African Parks взялась за дело после того, как на онлайн-аукционе по продаже 2000 носорогов, принадлежащих заводчику Джону Хьюму, не было подано ни одной заявки на их приобретение.

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В течение ближайших 10 лет организация намерена переселить животных на охраняемые территории по всему африканскому континенту, чтобы обеспечить сохранность этого редкого вида.

Почему 2000 белых носорогов выставили на торги?

В 2009 году миллиардер Джон Хьюм вложил своё состояние в строительство крупнейшей в мире фермы по разведению носорогов.

Согласно аукционным документам, содержание хозяйства, расположенной в Клерксдорпе, в 170 км к юго-востоку от Йоханнесбурга, обходилось более чем в 425 тысяч долларов (396 000 евро) в месяц.

Значительная часть этой суммы уходила на охрану обитателей, в первую очередь, от браконьеров, а в последние годы расходы резко возросли из-за продолжительной засухи, которая привела к подорожанию кормов для животных.

Чтобы отвадить охотников, на ферме Хьюма у носорогов отрезали рога. Это не причиняет им вреда, но может изменить их поведение и иметь долгосрочные последствия. Если рога отрезаны правильно, то со временем они могут отрасти.

В 2017 году предприниматель выиграл судебную тяжбу за снятие национального моратория на внутреннюю торговлю рогом носорогов, несмотря на действовавший уже тогда международный запрет. Это было сделано как для финансирования его природоохранного проекта, так и для снижения стоимости рога на нелегальном рынке.

За год до того телеканал CNN сообщал, что на ферме Хьюма скопилось почти 10 тонн рогов на общую сумму почти 500 млн евро. В 2015 году рог носорога стоил больше, чем золото и кокаин.

Несколько месяцев назад, не имея возможности содержать ферму площадью 7 800 га, Хьюм выставил её на онлайн-аукцион.

Цена, которую заплатила компания African Parks, не разглашается. Но в качестве стартовой на торгах была заявлена сумма в 10 млн. долларов (9,3 млн. евро).

Белых носорогов вместе с детёнышами будут выпускать на свободу в течение 10 ближайших лет Brent Stirton and African Parks

Что будет делать African Parks с носорогами?

African Parks - неправительственная организация, занимающаяся охраной природы. Она управляет 22 национальными парками в 12 странах Африки в партнёрстве с властями и местными общинами.

При поддержке правительства ЮАР она планирует вернуть в дикую природу 2000 южных белых носорогов, это 15% от общей численности популяции в мире.

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По словам представителей НПО, African Parks имеет большой опыт в управлении природоохранными территориями и неоднократноочуществляла представителей этого редкого вида животных в Руанде, Малави и Демократической Республике Конго.

"Это проект невероятного масштаба, - говорит Питер Фэрнхед, генеральный директор African Parks. - Но в то же время это одна из самых интересных и стратегически важных возможностей для поддержания биоразнообразия".

Каким угрозам подвергаются носороги в Южной Африке?

В конце XIX века белые носороги чуть не исчезли с лица Земли из-за охоты на них. Но программы по восстановлению их популяции сегодня служат примером успешной природоохранной деятельности.

Благодаря им численность животных выросла с менее чем 40 особей в 1930-х годах до примерно 13 тысяч в настоящее время. Хотя ещё в 2012-ом их насчитывалось 20 тысяч. Виноваты в этом браконьеры. Носорогов убивают ради их рогов, которые активно используются в народной медицине для лечения различных заболеваний - от снижения температуры до остановки кровотечений и предотвращения инсульта.

По данным НПО Save the Rhino, в 2022 году в Южной Африке было убито 448 особей.

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В настоящее время южные белые носороги включены в список Международного союза охраны природы (IUCN) как находящиеся под угрозой исчез****новения.

В то же время северный белый носорог считается функционально вымершим видом: в неволе в Кении содержатся всего две особи, обе - самки.

Более половины белых носорогов, которые водятся в Африке, разводят фермеры-частники, которые, как правило, имеют больше средств для обеспечения их безопасности.