В Италии мужчина убил медведицу Амарену, оставив детенышей без матери

By Euronews и AP

"Неоправданное преступление против природы": в Италии возмущены убийством медведицы, у которой остались два 8-месячных детеныша

Мужчина убил бурую медведицу Амарену на окраине итальянского города Сан-Бенедетто-дей-Марси в Абруццо, сообщил в пятницу Национальный парк Абруццо, Лацио и Молизе. Этот вид находится под угрозой исчезновения

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В результате убийства два детеныша остались без матери и подвергаются большому риску, ведутся их поиски.

Личность человека, застрелившего животное, установлена, итальянская полиция ведет расследование инцидента.

Итальянское информационное агентство Ansa сообщает, что мужчина заявил местной полиции: "Я стрелял, потому что был напуган, но на самом деле я не хотел убивать. Я обнаружил ее на своей территории. Это был импульсивный, инстинктивный поступок".

Апеннинские бурые медведи под критической угрозой исчезновения

Национальный парк Абруццо, Лацио и Молизе осудил убийство: "Нет никаких оснований оправдывать этот инцидент, поскольку Амарена никогда не доставляла людям никаких проблем".

Амарена в переводе с итальянского означает "черная вишня". По словам газеты Corriere della Sera, местные жители ласково назвали ее так потому, что вишни и черешни были одним из любимых лакомств медведицы.

Апеннинский бурый медведь, обитающий в центральной части Италии, является подвидом бурого медведя, находящимся под угрозой исчезновения. По данным парка, на его территории и в окрестностях обитает около 60 медведей.

Ранее на этой неделе Амарена была замечена прогуливающейся по Сан-Себастьяно-Дей-Марси вместе со своими двумя детенышами.

Итальянские политики и защитники прав животных осудили убийство

"Убийство самки апеннинского медведя - это серьезный эпизод, на который мы обязаны пролить свет как можно скорее, - заявил министр окружающей среды Италии Джильберто Пичетто. - Наши обязательства также направлены на защиту детенышей медведицы, мы сделаем все возможное, чтобы они могли остаться на свободе".

Глава итальянского представительства Всемирного фонда дикой природы Лучано Ди Тицио назвал убийство медведя "очень серьезным, неоправданным преступлением против природы" и результатом "постоянной кампании против дикой природы".

Почему медведи стали предметом споров в Италии?

Статус медведей в Италии в последние месяцы становится все более политизированным.

В начале этого года убийство бегуна бурым медведем в Альпийском регионе Италии попало в заголовки местных и зарубежных газет и вызвало ожесточенную дискуссию в стране.

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Местные власти издали приказ об усыплении медведя, но административный суд, по крайней мере, на данный момент, отказался от этого решения.

Ожидается, что судебное заседание по вопросу о судьбе медведя состоится в декабре. Группы по защите прав животных оспорили приказ об умерщвлении медведя.