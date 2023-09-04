ООН: инвазивные виды стоят глобальной экономике $423 млрд в год

By Euronews

Глобальная экономика теряет более $423 млрд в год из-за так называемых инвазивных видов, говорится в новом докладе ООН. Речь идет о животных и растениях, которые распространяются за пределы мест своего естественного обитания и мешают развитию других, угрожая биологическому разнообразию.

Инвазивными видами называют, к примеру, гиацинты, заполняющие рыбные водоемы, или змей, которые повреждают линии электропередачи. В последнее время количество таких паразитов значительно увеличилось, говорится в новом докладе ООН.

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Команда из 86 ученых из 49 стран работала над ним в течение четырех лет и пришла к выводу: количество инвазивных видов растет так быстро, что начиная с 1979-го каждое десятилетие вызванные ими экономические потери увеличивались в четыре раза.

В общей сложности, такие виды-паразиты стоят глобальной экономике более $423 млрд в год. Более того: именно инвазивные виды стоит винить в вымирании 60% исчезнувших животных и растений, считают ученые.

"Мы знаем, что проблема будет значительно, значительно ухудшаться", — отметила одна из авторов доклада, биолог Хэлен Рой.

По мнению ученых, основная причина настолько быстрого распространения инвазивных видов — глобальное потепление.