Просекко, бургундское, гран крю, каберне-совиньон... Европейцы могут лишиться любимых вин из-за деградации почвы в горных районах и всё более частых погодных колебаний.

Изменение климата угрожает исчезновением просекко и других популярных европейских вин. Об этом свидетельствуют результаты нового исследования итальянских учёных.

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Просекко - игристое белое вино, производимое в горных районах Италии, - один из самых любимых напитков на континенте.

Однако урожайность винограда снижается, что вызвано сочетанием экстремальных погодных условий и деградации почвы. Последствия этого могут быть весьма серьёзные, пишут авторы аналитического материала, опубликованного в прошлом месяцев в журнале iScience.

_"Это чревато не только потерей сельскохозяйственной продукции или изменением ландшафта, что негативно сказывается на местной экономике,_- поясняет участвовавший в исследовании профессор Паоло Таролли из Университета Падовы (Италия). -Риск заключается также в утрате исторического наследия целых сообществ и их культурных корней".

Под угрозой могут оказаться и другие сорта вин. В их числе - бургундское, гран крю и каберне совиньон.

Почему просекко находится под угрозой?

Экстремальные погодные условия осложняют жизнь производителям просекко.

Сильные проливные дожди способствуют эрозии почвы и вызывают образование "провалах на склонах", - иначе говоря, сползание земли - где простираются знаменитые виноградники Северной Италии.

Ещё одна проблема - губительная для урожая засуха.

Северные регионы Италии славятся своими игристыми винами просекко Canva

Весной этого года на виноградники производителей просекко обрушились мощные ливни и град, а затем наступило знойное лето.

Как прогнозируют эксперты отрасли, из-за резких погодных колебаний и аномалий, вызванных изменением климата, урожай винограда в Италии сократится на одну пятую.

Почему виноград для просекко выращивают именно на склонах?

Виноград, выращенный в горной местности, меньше по размеру, плоды менее водянистые, с толстой кожицей. Что придаёт просекко особый, насыщенный вкус и интенсивный, узнаваемый аромат. Кроме того, на крутых склонах лозы получают много солнечного света, но прохлада высокогорья не позволяет ягодам запекаться.

Спрос на игристое огромен: за пять лет он вырос более чем на 33%. Для сравнения, спрос на французское шампанское за тот же период увеличился всего на один процент.

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Однако собрать урожай в таких высокогорных районах нелегко. Поэтому выращивание винограда на особенно крутых склонах получило название "героического виноградарства".

Демографические изменения и отток населения из сельской местности привели к серьёзной нехватке рабочей силы в этих районах, считает Таролли. Взрастить новое поколение виноделов будет нелегко.

"Представители молодого поколения не захотят работать в экстремальных условиях, если экономическая выгода будет незначительной", - предупреждает он.

Какие ещё сельхозкультуры могут исчезнуть?

Речь не только о винограде - изменение климата приводит к уничтожению сельскохозяйственных культур по всему миру.

Рис на севере Италии, **оливки**в Испании или ячмень в Великобритании - их урожайность в последние годы резко упала.

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Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) предупредила, что если потепление достигнет 1,5°C, то около 8% мировых сельскохозяйственных угодий станут непригодными для ведения сельского хозяйства.

Согласно докладу Всемирной метеорологической организации, опубликованному в мае, существует 66-процентная вероятность того, что в ближайшие пять лет среднегодовая глобальная температура превысит доиндустриальный уровень на 1,5ºC.