Скандинавское вино может завоевать широкую популярность в условиях непредсказуемой погоды на юге Европы

Скандинавия не относится к числу лучших винодельческих регионов. Но благодаря изменению климата, которое привело к более теплому и продолжительному вегетационному периоду, а также появлению новых сортов винограда, адаптированных к этому ландшафту, шведское виноделие набирает обороты.

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Виноградник и винодельня Kullabergs Vingård - в авангарде производителей, стремящихся переосмыслить, каким может быть шведское вино.

Большая часть виноградников, занимающих 14 га, была высажена менее десяти лет назад. К 2022 году винодельня достигла годового объема производства более 30 тыс. бутылок - в основном белых вин, которые можно найти в элитных ресторанах от Европы до Японии и которые были удостоены множества международных наград.

"Если виноградники в более традиционных странах страдают, то мы набираем обороты", - говорит Феликс Эрберг, 34-летний энолог и винодел, который вернулся в Швецию в 2017 году, чтобы возглавить Kullabergs Vingård после работы на виноградниках по всему миру.

Дегустация в Kullabergs Vingård, Швеция, июль 2023 года AP Photo/Pavel Golovkin

Глобальное потепление меняет винодельческую отрасль Европы

Виноградная лоза способна переносить жару и засуху, и в некоторых регионах Европы традиционно практикуется выращивание без орошения. Однако в последнее десятилетие на планете были зафиксированы самые жаркие годы, и ожидается дальнейшее потепление. Это может сказаться на виноделии, где даже незначительные колебания погоды могут изменить содержание сахара, кислоты и танина в винограде.

Изменение климата может привести к тому, что районы, некогда идеальные для выращивания определенных сортов винограда, станут более сложными. Сильная жара ускоряет созревание винограда, что приводит либо к более раннему сбору урожая, снижающему его качество, либо к получению более крепких и менее сбалансированных вин, если их оставить созревать слишком долго.

В последние годы виноградные лозы высаживаются все дальше и дальше на север: в Норвегии и Дании появились коммерческие виноградники, а другие страны, в том числе и американский Запад, расширяются в более прохладные зоны. Великобритания, славящаяся своими сортами эля и горького пива, ожидает, что в ближайшие 10 лет площадь виноградных плантаций удвоится, что будет обусловлено спросом на игристые вина.

"Это новая граница виноделия, а виноград лучше всего растет на самой прохладной границе", - говорит Феликс, проходя по недавно построенной винодельне Kullabergs Vingård.

По данным Шведского метеорологического и гидрологического института, за последние 30 лет температура на юге страны повысилась примерно на 2 градуса Цельсия по сравнению с предыдущими 30 годами. А вегетационный период удлинился примерно на 20 дней.

Новые устойчивые к болезням сорта винограда способствуют развитию винодельческих предприятий Швеции

Широкое распространение новых сортов винограда, устойчивых к заболеваниям, также является заслугой роста шведского виноделия. На большинстве виноградников высаживается сорт Солярис, выведенный в Германии в 1975 году, который адаптирован к более холодному климату и устойчив к болезням. Это позволяет большинству виноградников не использовать пестициды.

"Солярис - это как национальный сорт винограда в Швеции", - говорит Эмма Берто, молодой французский энолог и винодел винодельни Thora Vingård на полуострове Бьер, примерно в 20 км к северу от Kullabergs Vingård.

Она и ее партнер, Ромен Шишери, переехали в Швецию вскоре после окончания курсов виноградарства во Франции, привлеченные возможностью управлять виноградником и винодельней в самом начале своей карьеры.

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Они намерены сочетать традиционное виноделие с современными экологическими методами, такими как отказ от пестицидов и использование обширных покровных культур для улучшения качества почвы и поощрения полезных насекомых и биоразнообразия.

Винодел Ромен Шишери дегустирует вино AP Photo/Pavel Golovkin

Швеция менее уязвима к непредсказуемым погодным условиям

По словам французов, в Швеции они сталкиваются с меньшим количеством экстремальных климатических явлений, чем во Франции, где потепление зимой может привести к тому, что виноградные лозы выпускают ранние почки, уязвимые перед заморозками, а сильный град способен уничтожить год работы за считанные минуты. Ромен добавляет, что в Швеции у них больше свободы для экспериментов, чем в странах с традициями и устоявшимися правилами, таких как Франция.

Но работа в более холодных и влажных условиях требует освоения новых методов. Если на виноградниках в жарком климате виноград защищают более плотным пологом из листьев, то здесь все наоборот. Листья собирают с нижней части растения, чтобы на виноград попадало больше солнечного света и снижалась влажность.

Маартен ван Аалст, генеральный директор Королевского метеорологического института Нидерландов и профессор кафедры климата и устойчивости к стихийным бедствиям Университета Твенте, считает оптимизм в отношении роста шведского виноделия показателем того, как быстро меняется климат в мире. Бизнес "хорошо чувствует это", говорит он, и считает положительным тот факт, что "изменение климата - это отчасти то, к чему мы можем приспособиться".

Однако ван Аалст отмечает, что в начале августа на Скандинавию обрушились проливные дожди, которые переполнили плотины, разрушили дороги, заставили тысячи людей эвакуироваться и нанесли ущерб более чем на 137 млн. евро. Изменение климата, вызванное деятельностью человека, приводит к тому, что такие экстремальные и разрушительные погодные явления происходят все чаще.

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И Kullabergs Vingård, и Thora пережили этот шторм без серьезных повреждений и смогли сосредоточиться на развитии.

Швеция привлекает специалистов по виноделию со всей Европы

Привлечение квалифицированных специалистов-виноделов - тоже проблема, как и трудности с приобретением бочек для вина и другого оборудования для расширения производства.

Владельцы компании Thora Vingård Йохан и Хизер Эберг говорят, что в шведских университетах практически не преподается виноделие и виноградарство, и они надеются, что в скором времени ситуация изменится.

Пока же многие талантливые специалисты приезжают из-за рубежа, как, например, Ибан Телль Сабате, уроженец винодельческого региона Приорат в Испании, проработавший в этой отрасли несколько десятилетий.

Он читал о шведской винодельческой отрасли, но, по его словам, большинство людей, с которыми он общался на родине, не знали о ней. В этом сезоне он работает в винодельне Kullabergs Vingård вместе с коллегами из Франции и Австрии.

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"Италия, Греция, Испания - все эти страны столкнутся с проблемами. Там не хватает воды, а зимы слишком теплые, - говорит Ибан. - В условиях глобального потепления Швеция находится в выгодном положении, и вино здесь тоже хорошее".

Шведский виноградник AP Photo/Pavel Golovkin

Господдержка может способствовать расцвету винодельческой отрасли Швеции

Одной из серьезных проблем молодой шведской винодельческой отрасли является доставка продукции потребителям по всему миру. В отличие от Франции и других традиционных винодельческих стран, государственная поддержка здесь отсутствует. Деятельность винодельческих предприятий строго регламентирована, и они не могут продавать продукцию напрямую потребителям из-за государственной монополии Швеции на продажу алкоголя.

"Правительство пока не видит возможностей винодельческой отрасли, - говорит Микаэль Мёльстад, винный журналист и критик. - Политики не заинтересованы в этом, потому что они по-прежнему считают алкоголь социальной проблемой".

Виноделы рассчитывают, что ситуация изменится по мере расширения виноградников. Хотя площадь посадок виноградной лозы быстро растет, она составляет всего 150 га, что ничтожно мало по сравнению с почти миллионом гектаров в Испании и более чем 800 000 гектаров во Франции.

"Количество бутылок, производимых ежегодно, очень мало", - говорит Хенрик Эдвалл, управляющий интернет-магазином, экспортирующим шведское вино. Его продажи растут на 10% в год, поскольку покупателям интересно попробовать что-то новое, но приходится долго и порой безрезультатно ждать.

Гёран Амнегорд посадил свои первые виноградные лозы более 20 лет назад, и мало кто верил, что это экспериментальное дело увенчается успехом. Тем не менее, его винодельня Blaxsta стала производить в основном редкие ледяные вина, завоевавшие высшие международные награды.

Гёран считает, что рост производства шведских вин себя оправдывает, и ожидает, что с изменением климата винодельческих предприятий станет "гораздо больше".

"Я вижу, как здесь растет то, что было немыслимо 30 или 40 лет назад, - говорит Гёран, глядя на свой небольшой виноградник, расположенный среди ледниковых озер и густых лесов. - Мы видим фруктовые деревья, в августе я получаю прекрасные персики".