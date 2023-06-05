Виноделы Австрии из-за потепления переходят на новые сорта винограда

Из-за повышения температуры вкус многих вин в Австрии меняется - некоторые виноделы переходят на новые сорта винограда

На берегу озера Нойзидль расположен вольный город Руст, один из самых винных городов Австрии. Уже в средние века его виноградари довольно глубоко проникали со своими винами через густую торговую сеть вплоть до Баварии и Польши. В 1524 году венгерская королева Мария даровала виноградарям Руста привилегию выжигать большую букву "R" на бочках с вином, защищая его происхождение.

Последствия изменения климата оказывают влияние на отрасль: из-за повышения температуры вкус многих вин в Австрии меняется. Поэтому некоторые виноделы переходят на новые лозы.

"Часто в августе здесь жарко, как в духовке, - говорит винодел Гюнтер Трибаумер. - По сравнению с тем временем, когда я был молод, сезон сбора урожая сдвинулся на шесть недель. Так что я не понимаю тех, кто не признает изменения климата".

Из-за более раннего сбора урожая во время летней жары вино теряет кислотность и становится менее свежим на вкус. Но на помощь приходит относительно неизвестный сорт белого винограда фурминт.

"Фурминт - позднеспелый сорт. - объясняет Трибаумер. - Поэтому во время августовской жары, когда другие уже созревшие сорта накапливают сахар и их кислотность снижается, фурминт в безопасности, так как созревает позже".

В связи с изменением климата все больше австрийских виноделов обращаются к винограду фурминт. За последние восемь лет площадь его возделывания увеличилась в три раза. На международном уровне австрийское вино все чаще рассматривается как экологически безопасное и высококачественное. Недавно стоимость экспорта австрийского вина достигла новых высот.

"Австрийское вино просто завораживает своей фруктовостью и гладкостью, оно не слишком кислое и очень приятное", - восхищается туристка из Германии.

"В экспортном отношении сорта Грюнер Вельтлинер и Рислинг являются двумя крупнейшими представителями Австрии", - рассказывает виноторговец Франческо Нардо.

В настоящее время виноград сорта Грюнер Вельтлинер занимает треть площадей в Австрии. Однако жара может заставить многих виноделов отказаться от экспорта.

"Возможно, этих маленьких Грюнер Вельтлинеров станет меньше, а вместо них будут более крепкие", - делится Михаэла Гриснер из венского Университета природных ресурсов и прикладных наук.

По мнению эксперта по выращиванию винограда, виноделие во всей Европе переживает революцию: "Даже в Швеции уже есть несколько виноградников. Так что можно определенно сказать, что зоны будут смещаться. И, возможно, в тех традиционных зонах, где станет слишком жарко, люди будут выращивать другие культуры, а не виноград".

До сих пор во многих районах Австрии было слишком холодно для виноградарства. Но теперь изменение климата открывает перед альпийской страной новые возможности: увеличение площадей и новые сорта.

Помимо фурминта винодел Гюнтер Трибаумер недавно начал использовать еще один жаростойкий сорт Пти Мансенг.

"То, что я сказал о фурминте, об августовской жаре, в еще большей степени относится к Пти Мансенг, - говорит винодел. - Пти Мансенг в августе еще зеленеет и не накапливает сахара, поэтому августовская жара на него не влияет".

Наряду с сортовыми изменениями еще одна трансформация бьет по многим виноделам - потепление увеличивает потребность в искусственном орошении.