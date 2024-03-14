Изменение климата: в Бельгии взлетели цены на креветки

Креветки во фритюре могут исчезнуть из ресторанных меню, ракообразных уже продают по 100 евро за килограмм. Всему виной – нагревание океана: креветкам остаётся всё меньше пищи.

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Корочка горячая и хрустящая, а начинка тает во рту. Знаковое блюдо бельгийского побережья – креветочные крокеты (garnaalkroket) – теперь многим не по карману.

Из-за дефицита североморских креветок одна порция в Остенде теперь обойдётся в 25 евро.

В среднем жители королевства потребляют 6 000 тонн креветок, но, возможно, им вскоре придётся пересмотреть свои привычки.

"Паника! У нас заканчиваются креветочные крокеты!" Возможно, бельгийскому фудтеху придётся задуматься о более "устойчивой" альтернативе любимому ингредиенту.

Глобальное потепление играет свою роль в сокращении промысла: креветкам достаётся всё меньше пищи, а путассу, рыба, потребляющая большое количество этого ракообразного, расширяет ареал.

Сезон ловли креветок в Северном море длится с августа по декабрь. Но в минувшем году уловы были скромные. Обычно замороженный продукт смешивают со свежими креветками весной, но на сегодняшний день запасы исчерпаны, поясняют оптовые торговцы.