"Климатическая бомба": вырубленные леса выделяют углекислый газ

Леса называют важнейшими поглотителями углекислого газа, но, когда целые участки вырубают подчистую, вместо накопления парниковых газов пустырь с гниющей биомассой выделяет CO2 в атмосферу. В Швеции активисты борются с методом сплошной рубки и продвигают более устойчивые модели лесопользования.

Европа славится своими великолепными лесами. Без них жизнь на континенте невозможна: они очищают воздух и борются с последствиями климатических изменений, вызванных деятельностью человека. Немало тех, для кого это важный источник дохода.

Строительство домов, производство мебели и бумаги – мы уничтожаем леса и высаживаем деревья заново, выкачиваем ценные ресурсы в промышленном масштабе. В Европе увеличилась площадь лесов, но их здоровье ухудшается.

Как помочь лесам восстановиться?

Швеция – самая лесистая страна Европы, две трети её территории страны покрыты лесами. Без этих насаждений многие шведы просто останутся без средств к существованию.

Скандинавское королевство – один из крупнейших в мире экспортёров древесных материалов, в том числе бумаги. Для этого по всей стране вырубают древостой.

При этом Швецию обычно причисляют к самым продвинутым странам в плане устойчивого развития и охраны окружающей среды. Тем не менее на смену сотен гектаров древних многовидовых лесов здесь пришли монокультурные массивы.

Пер Йибон из Шведского общества охраны природы хорошо знаком с этой проблемой. По его мнению, излюбленная техника лесорубов – сплошная рубка – наносит серьёзный ущерб биоразнообразию и отбрасывает страну на несколько шагов назад в борьбе с глобальным потеплением.

"10 лет назад здесь был лес, – говорит эколог, – а теперь солнце светит здесь весь день. Земля высыхает, страдают насекомые".

Здесь были высажены молодые сосны. Но по словам Маркуса Стеера, ещё одного защитника природы, нельзя вот так, с нуля, восстановить целую экосистему: "Сосна – это монокультура. Один вид, один размер – как под копирку".

Маркус убеждён, что такое управление лесным хозяйством снижает улавливание парниковых газов.

Бывший лес выделяет только углекислый газ

"Когда органические материалы разлагаются, происходит утечка CO2 в атмосферу. Но лес – это также естественная "губка", способная накапливать углерод. При вырубке происходит только разложение. А это означает, по мнению ряда специалистов, что потребуется по меньшей мере около 7 лет, чтобы здешние деревья перестали быть только источником эмиссии углекислого газа, – предостерегает Маркус.

Но есть в Швеции и здоровые леса. Маркус работает с землевладельцами, которые хотят рационально использовать ценный ресурс.

На лесосеке Петера Йонсона хозяйство здесь ведётся с сохранением постоянного лесного покрова: деревья для рубок тщательно отбираются. Те из них, которые имеют высокую экологическую ценность, остаются на месте. По словам Петера, это финансово выгодно.

"Сейчас мы расходуем средства на сруб конкретного дерева, которое приносит хорошую прибыль, а остальной массив у нас целый и невредимый. Раньше мы несли потери при рубке небольших деревьев", – говорит он.

Мох помогает здоровому лесу выполнять свою роль поглотителя углерода. Euronews

Гниющая древесина, мох, вся эта рыхлая, губчатая материя – это углерод. Один лишь углерод, и всё это накапливается в почве. Когда вы проводите вырубку, всё это высыхает и погибает. Сплошная рубка – это климатическая бомба. Маркус Стеер старший лесничий

Ответ Брюсселя: Закон о восстановлении природы

Шведские лесопромышленные компании отвергают критику. Объём новых насаждений превышает объём вырубки, а значит, по их мнению, они оказывает положительное влияние на климат.

Лоббисты противостоят чиновникам Евросоюза, которые недавно представили новую стратегию развития лесного комплекса. Брюссель хочет улучшить состояние экосистем в природных парках и не только с целью восстановить повреждённые или погибшие зоны к 2050 году.

Работа предстоит большая: по словам Виргиниюса Синкявичюса, еврокомиссара по окружающей среде, примерно половина лесов находится не в лучшем состоянии.

"Леса выполняют много функций, – отмечает еврокомиссар, – они очищают воздух, дают нам тень и снижают температуру, они, конечно же, являются незаменимыми поглотителями углерода. И если мы их потеряем, мы лишимся этих преимуществ".

При этом еврочиновники предлагают не думать о лесах только как об источнике древесины. "Мы должны инвестировать в лучшее управление лесами. Так мы сможем предотвратить стихийные бедствия. Лесной полог задерживает обильные осадки, спасает от оползней, засух и даже наводнений", – говорит Синкявичюс.

Важно, чтобы все стремились сохранить и увеличить лесной покров. Но стоит не зацикливаться на деревьях, а смотреть глубже и дальше, и тогда нас будут самые красивые и самые здоровые леса Виргиниюс Синкявичюс еврокомиссар по окружающей среде

Как это отразится на шведских пейзажах?

Маркус Стеер не скрывает, что не является сторонником бюрократизации: "Возможно, я был бы против вмешательства законодателей, потому что в идеале, без этого можно было бы обойтись. Но тем временем лоббисты говорят, что сплошная рубка – это прекрасно, а мы видим, что зелёный переход застопорился. Так уж и быть: принимайте закон!"

"Самое главное – распределить риски и убедиться, что промышленники поубавили аппетиты и берут лишь то, чем может дать лес, не истощая ресурсы", – считает Петер Йонсон.

"Я вижу в этом новые возможности. Мы сможем использовать больше лесных зон для отдыха, эко-туризма, мы также сможем больше зарабатывать и создавать рабочие места", – подытожил Пер Йибон.