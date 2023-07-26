Вслед за бараниной из Гауэра, сидром и луком-пореем статус охраняемого продукта в Великобритании получил виски из Уэльса.

Валлийский виски получил статус защищенного географического указания (Protected Geographical Indication, UK GI), который ранее был присвоен солодовому напитку из Ирландии и Шотландии. Теперь единственным британским сортом, не имеющим официальной защиты, остался английский виски.

Схема UK GI, созданная через два года после Brexit, обеспечивает правовую защиту от имитации и неправомерного использования некоторых продуктов питания и напитков.

Статус защищенного географического указания был присвоен односолодовому виски четырех винокурен южного и западного Уэльса — а именно Coles, Da Mhile, In the Welsh Wind и Penderyn.

Министр правительства Уэльса по делам сельской местности Лесли Гриффитс поблагодарила всех причастных к получению этого престижного статуса.

"Я благодарю всех, кто участвовал в получении Уэльсом этого престижного статуса, и за то, что этот фантастический продукт получил признание и престиж, которых он заслуживает", — сказала Гриффитс.

Солодовый виски, дистиллированный в Уэльсе, присоединился к 19 другим продуктам питания и напиткам, получившим официальную защиту GI Великобритании, среди которых валлийское вино, сидр, лук-порей, кармартенская ветчина и морская соль из Энглези.

Южный Уэльс был впереди еще в 2021 году, когда баранина из Гауэра стала первым британским продуктом, получившим признание в рамках этой схемы.

Позднее в том же году такое же признание получила баранина из Кембрийских гор.

Возрождение виски в Уэльсе

Винокурня Penderyn Brecon Beacons Distillery в Уэльсе Penderyn

В последние годы виски в Уэльсе переживает бурное развитие благодаря возрождению и возобновлению производства односолодового валлийского виски на винокурне Penderyn 1 марта 2004 года.

В результате спрос на этот продукт премиум-класса неизменно растет из года в год.

Генеральный директор отмеченной наградами винокурни Penderyn Стивен Дэвис называет это событие "важной вехой" для валлийской виски-индустрии.

Он добавляет: "Это захватывающий шаг вперед, который ставит в центр внимания отрасль, стабильно развивающуюся на протяжении последних 20 лет".

Появление односолодового валлийского виски оказало значительное влияние на экономику страны, связанную с продуктами питания и напитками, и заслужило место одного из самых влиятельных экспортных товаров Уэльса, который поставляется более чем в 45 стран мира.

Согласно прогнозам, выручка в текущем финансовом году будет впечатляющей — примерно 23 млн фунтов стерлингов (26,6 млн евро) — за счет сочетания внутренних, экспортных и розничных продаж.