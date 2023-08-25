42 градуса зимой: Бразилия страдает от рекордных температур

By Euronews Green и AP

Температура воздуха в ряде штатов Бразилии в августе достигла 42°C после того, как в стране был зарегистрирован самый жаркий июль за всю историю наблюдений

В Бразилии установилась рекордная температура - почти 42°C, несмотря на то, что сейчас там зима.

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По данным Национального метеорологического института, редкая жара охватила в четверг 19 из 26 штатов, а также столицу Бразилиа.

В стране, где расположены тропические леса Амазонки, установилась сухая погода и низкая влажность.

Ранее в этом месяце в Чили также наблюдалась зимняя жара, когда температура воздуха поднималась до 37°C.

В Бразилии зафиксирована самая высокая температура за год

В среду в столицах четырех штатов была зафиксирована самая высокая температура за год. В городе Куяба, расположенном на центральном западе Бразилии, максимальная температура достигла 41,8°C.

Жители Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу, двух самых густонаселенных городов Бразилии, также пострадали от жары. В Рио-де-Жанейро температура воздуха в четверг достигла 38,7°C - это второй самый жаркий день 2023 года.

Любители пляжного отдыха высыпали на знаменитые песчаные пляжи страны, включая Копакабану в Рио-де-Жанейро.

Власти сообщили, что в северо-восточных штатах Баия и Пиауи влажность воздуха опустилась ниже 20%, и рекомендовали населению избегать физических нагрузок и оставаться в помещениях в самое жаркое время дня.

Это притом, что до наступления лета в Южном полушарии еще четыре месяца.

Что стоит за экстремальной погодой в Бразилии?

В прошлом месяце в Бразилии был зафиксирован самый жаркий июль с момента начала официальных измерений в 1961 году, что отражает мировой рекорд - средняя температура составила 23°C.

По словам климатолога Хосе Маренго из национального центра мониторинга стихийных бедствий, теплые дни зимой обычно вызваны аномалией высокого давления, которая образует купол над рядом штатов, включая юго-восток и юг Амазонии: "При ясном небе и обилии солнечного света земля нагревается, что приводит к образованию пузыря теплого воздуха, препятствующего проникновению влаги".

Изменение климата и явление Эль-Ниньо, вероятно, усилили повышение температуры и засушливые погодные условия, считает Рената Либонати, исследователь из Федерального университета Рио-де-Жанейро.

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По мнению Маренго, нынешние жаркие дни бразильской зимы оказывают меньшее влияние на население, чем тепловые волны, зафиксированные в Европе, поскольку бразильские города более привычны к тропическим температурам.

42°C в Рио-де-Жанейро, Бразилия, 24 августа 2023 года AP Photo/Bruna Prado

Сохранится ли в Бразилии привычная погода?

По словам Маренго, время покажет, действительно ли то, что происходит на этой неделе, является тепловой волной, поскольку через несколько дней она, скорее всего, прервется с приходом холодной.

На TV Globo, главном бразильском канале новостей, улыбающиеся репортеры берут интервью у любителей пляжного отдыха в Рио-де-Жанейро, хотя таких для мегаполиса с населением почти 7 млн. человек по-прежнему не так много.

"Освещение в СМИ не всегда помогает оценить кризис", - говорит Клаудио Анжело, сотрудник Климатической обсерватории, объединяющей десятки экологических и социальных групп. По его словам, если в этом и есть какая-то положительная сторона, то она заключается в том, что теперь, по крайней мере, в репортажах хотя бы заговорили об изменении климата.