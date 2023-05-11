Поменять 37 генов и получить здоровый эмбрион: разбор метода замещения митохондриальной ДНК

Sarah Palmer

Митохондриальная заместительная терапия (MDT) позволяет предотвратить неизлечимые генетические нарушения у детей, но учёные отмечают, что детей, рождённых таким способом, слишком мало, чтобы сделать окончательные выводы.

В Соединённом Королевстве родился ребёнок с ДНК трёх человек – родителей и донора – в рамках инновационной методики под названием "митохондриальная заместительная терапия" (MDT).

Британское управление по оплодотворению и эмбриологии человека (HFEA) сообщило, что всего благодаря этой процедуре в стране появились на свет "менее пяти" детей. Подробности не разглашаются из соображений конфиденциальности.

Врачи прибегают к трёхстороннему ЭКО, чтобы предотвратить неизлечимые наследственные заболевания у ребёнка. Исследователи из Центра фертильности в Ньюкасле получили разрешение на проведение эксперимента в 2017 году.

Великобритания – не первая страна, в которой родились дети "от трёх родителей". В 2016 году новую репродуктивную технологию опробовали в Мексике: терапию провёл американский врач, наблюдавший пациентку из Иордании, у которой была диагностирована Болезнь Лея – редкий нейрометаболический синдром, поражающий центральную нервную систему.

До этого у женщины было четыре выкидыша, двое её детей умерли в раннем возрасте.

В чём смысл митохондриальной заместительной терапии?

В ядре клетки около 23 тысяч генов, вокруг каждого ядра в оплодотворенной яйцеклетке находятся тысячи крошечных структур – митохондрий, – которые содержат всего около 37 генов. Митохондриальная ДНК наследуется по материнской линии и составляет 0,1% наследственной генетики ребенка. При этом серьёзная мутация генов митохондрии может вызвать тяжёлые заболевания у ребёнка.

При заместительной терапии MDT из донорской яйцеклетки со здоровыми митохондриями удаляют ядро, вместо него врачи помещают из уже оплодотворенной яйцеклетки генетической матери два ядра, при соединении которых образуется эмбрион. Таким образом, все основные гены, такие как цвет волос и глаз, будут соответствовать родительским (около 99,8%), ребёнку передаются лишь 37 генов женщины-донора.

Как митохондрии влияют на здоровье младенцев?

На эмбриональной стадии основная роль митохондрий заключается в обеспечении энергией клеток, которые в конечном итоге сформируют органы ребёнка. Поэтому если в них есть невосполнимые дефекты, это может сказаться на развитии мозга, сердца, печени и привести к преждевременной смерти.

Примерно каждый 4300-й новорождённый в мире рождается с митохондриальным заболеванием.

"Пока клинический опыт применения MDT вселяет оптимизм, но количество зарегистрированных случаев слишком мало, чтобы делать окончательные выводы о безопасности или эффективности", – заявил в интервью газете The Guardian Даган Уэллс, профессор репродуктивной генетики Оксфордского университета.