Укутанный листвой трамвай и бесплатные растения: как жители Антверпена становятся садоводами

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Укутанный листвой трамвай в Антверпене стал частью экологической инициативы местного совета под названием "Соседство в цвету"

Если бы вы на прошлой неделе сели в трамвай в бельгийском Антверпене, то попали бы в удивительный зеленый рай.

Вагон, курсирующий по маршруту 1, на день превратили в пышный передвижной сад с множеством растений.

Между сиденьями, в панелях, разделяющих окна, и даже на крыше - повсюду пробивались лиственные украшения.

Ехать в таком трамвае было приятно, но эта инициатива также стала частью схемы, направленной на то, чтобы подружить горожан с природой и побудить их заняться городским садоводством.

Почему Антверпен превратил трамвай в передвижной сад?

Укутанный листвой трамвай в Антверпене стал частью инициативы местного совета под названием "Соседство в цвету" (Buurt in Bloei).

Ее цель - побудить жителей заняться садоводством, чтобы превратить город в более зеленое и здоровое место для жизни.

Превратив 35-метровый трамвай в движущийся сад, проект рассчитывает вдохновить других на творческий подход к озеленению пространства.

Пассажиры зеленого трамвая District Antwerpen

Бесплатные сады на фасадах зданий

В рамках этой инициативы совет Антверпена предлагает всем начинающим городским садоводам бесплатно разбить "фасадные сады".

Жители центрального района города могут заказать у совета растения, гирлянды, которые можно повесить между домами на улицах, а также деревья. Горсовет также предложит финансовую помощь тем, кто хочет приобрести бочку для сбора дождевой воды, чтобы поливать свои сады.

Когда пассажиры садятся в садовый трамвай, сотрудник информирует их об инициативе совета. На окнах трамвая также размещены QR-коды с дополнительной информацией.

В прошлом году эта схема оказалась очень успешной - жители Антверпена тогда вдохновились на создание более 200 фасадных садов, 170 деревьев и 100 гирлянд.

Когда дело доходит до создания садов, районный совет отвечает за подъем тротуарной плитки, укладку грунта и посадку растений, а жители должны поддерживать кустарники и зеленые насаждения.

В чем преимущества городских садов?

Добавление листвы в городскую среду - это не только эстетическое удовольствие.

Растения и деревья помогают снизить температуру в городах и смягчить так называемый эффект "городского острова тепла" - когда в результате деятельности человека городские районы значительно теплее, чем окружающие их сельские.

Они также снижают уровень загрязнения и помогают сделать воздух чище. Вы можете обнаружить, что ваш маленький зеленый уголок привлекает гнездящихся птиц, белок и множество насекомых.

Кроме того, даже пять минут работы в городском саду поднимают настроение и улучшают психологическое состояние.