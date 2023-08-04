"Весь город должен быть зеленым": где в Европе больше парков?

Жизнь вблизи зеленых насаждений имеет множество преимуществ для здоровья, однако не всем жителям Европы повезло одинаково. Как мы можем сделать континент более зеленым?

Оставаться в прохладе во время волны жары — непростая задача.

Тем не менее существует простое и доступное средство — спрятаться в тени от зеленых насаждений. Исследования показывают, что деревья могут снижать температуру в городе на 2-10°C.

Согласно новому опросу Eurobarometer, восемь из десяти европейцев считают, что имеют в легкой доступности такие насаждения. Однако на континенте существуют явные различия.

Так, 100% жителей Дании ответили, что могут легко получить доступ к ним, в то время как на Мальте — только 51%, а в Португалии — 77%. Как мы можем сделать Европу более зеленой?

Могут ли зеленые насаждения улучшить психическое здоровье?

Один из способов популяризации зеленых насаждений — привлечение внимания к их плюсам, говорит старший научный сотрудник Барселонского института глобального здравоохранения Матильда ван ден Бош.

"Мы знаем, что одностороннее информирование "сверху вниз" о том, что "это хорошо для вас", не работает, если люди не воспринимают это так", — говорит она.

У парковых зон много преимуществ.

Помимо охлаждающего эффекта, зеленые насаждения связаны с повышением уровня счастья, улучшением психического здоровья, расширением социальных связей и снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Феникс-парк в Дублине, Ирландия Canva

Как мы можем создать больше зеленых насаждений в Европе?

Однако дело не ограничивается посадкой пары деревьев.

"Необходимо четкое планирование, при котором зеленые насаждения становятся неотъемлемой частью городской инфраструктуры", — говорит директор компании Nature Based Solutions Сесил Конийнендийк.

Он разработал правило 3-30-300 в качестве руководства по "зеленому" планированию.

Согласно ему, каждый человек должен видеть из своего дома не менее трех деревьев.

Далее, не менее 30% площади микрорайона должно быть покрыто деревьями. Согласно исследованиям, именно при превышении этого порога наблюдается положительный эффект на климат и здоровье.

Последнее правило основано на рекомендации Всемирной организации здравоохранения о том, что никто не должен жить дальше 300 метров от парка или зеленой зоны площадью не менее одного гектара.

Как Барселона стала "зеленой"?

Некоторые европейские города принимают эти рекомендации на вооружение.

Яркий пример тому — проект Superilla ("Суперблоки") в Барселоне. С 2016 года город закрывает улицы для автомобилей и создает новые парки на перекрестках.

"Я жил в Барселоне предыдущие два с половиной года, и, например, мою улицу просто перекопали, убрали машины и посадили деревья. Так что это действительно происходит, и это очень радикально", — говорит Конийнендийк.

Собор Саграда Фамилия в Барселоне, Испания Canva

Неудивительно, что проект встретил резкое неприятие. Одни беспокоились о влиянии на бизнес, другие жаловались на джентрификацию.

Когда районы становятся более зелеными, они становятся и более популярными, что повышает цены на жилье и может привести к вытеснению людей с низкими доходами.

Ван ден Бош считает, что это вполне обоснованное беспокойство для тех, кто живет в озеленяемых районах.

"Нам необходимо думать о реальной зеленой инфраструктуре, распределяя ее по всему городу", — поясняет она.

Конийнендийк соглашается с ней: "Мы должны сделать так, чтобы весь город был зеленым, а не только несколько мест, где цены на жилье растут".

Где в Европе больше всего зеленых насаждений?

В Европе существует неравенство в распределении зеленых насаждений. Доступ к ним в северных странах, как правило, выше, чем на юге и востоке.

Например, в Стокгольме более 80% населения имеют доступ к общественному парку, расположенному в нескольких минутах ходьбы, а в Ираклионе (Греция) таких менее 20%.

Отчасти это объясняется историческими и культурными причинами. Густонаселенные средиземноморские города являются старейшими в Европе, и их центры развивались практически без систематического планирования.

В Восточной Европе недостаток зеленых насаждений также связан с планированием.

"Там меньше контроля, меньше внимания уделяется зеленым насаждениям, — говорит Конийнендийк. — Часто считается, что вокруг города и так много зеленых насаждений, поэтому мы можем строить внутри, а люди могут съездить на природу".

Ван ден Бош отмечает необходимость смены парадигмы. "Градостроители привыкли планировать для автомобилей, а не для людей, и, глядя на то, как развивается мир сегодня, этого просто не избежать".