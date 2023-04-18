Выкидыши и деменция: как загрязнение воздуха влияет на здоровье?

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Загрязненный воздух вредит нашему здоровью на всех этапах жизни — от рождения до старости, говорится в новом исследовании Имперского колледжа Лондона (ICL). Группа экологических исследований ICL обнаружила, что особенный вред приносит загрязнение атмосферы твердыми частицами (PM2.5) и диоксид азота: оба вещества выделяются из выхлопных газов автомобилей.

Чаще всего ученые интересуются влиянием загрязненного воздуха на смертность, но существуют и более распространенные последствия — увеличение количества людей, страдающих от хронических заболеваний, пишут авторы исследования.

Это снижает качество нашей жизни и может потенциально увеличить затраты общества на здравоохранение и социальное обслуживание, добавляют они. Кроме того, это негативно влияет на нашу способность учиться, работать и вносить вклад в жизнь общества.

Как загрязненный воздух влияет на наше здоровье?

В ходе исследования были изучены данные 35 000 работ, написанных в последние 10 лет такими институциями, как Всемирная организация здравоохранения, Королевский колледж врачей и Международное агентство по изучению рака.

В результате было доказано, что загрязненный воздух уменьшает количество сперматозоидов. Во время беременности он вредит развитию плода, а также вызывает низкий вес у новорожденного и выкидыши.

В детском возрасте загрязненный воздух может вызвать астму и замедлить рост легких. Он также может повлиять на психическое здоровье, кровяное давление и когнитивные способности.

А во взрослом возрасте — повышает вероятность ранней смерти от рака, инсультов и хронических заболеваний.

Самым важным открытием, по мнению авторов доклада, являются данные, касающиеся влияния загрязнененного воздуха на здоровье мозга, психическое здоровье и слабоумие.

"И то, и другое представляет собой значительные, но в настоящее время не поддающиеся количественной оценке затраты для общества и экономики", — пишут они.

Какое влияние оказывает загрязненный воздух в Великобритании?

Доклад был подготовлен по заказу администрации Большого Лондона и появился в тот момент, когда правительство Великобритании начало консультации по своей "Стратегии качества воздуха".

В 2018 году организация Public Health England подсчитала, что в Великобритании до 43 000 человек в год умирают из-за загрязнения воздуха. Она заявила, что если не принять меры, это может стоить стране до 21 млрд евро к 2035 году.

Девятилетняя Элла Аду-Кисси-Дебра стала первым человеком в Великобритании, причиной смерти которого было официально указано загрязнение воздуха. Она умерла в 2013 году в результате приступа астмы, вызванного выхлопными газами от транспорта.

В 2020 году следствие по делу о её смерти установило, что перед смертью она подвергалась воздействию чрезмерного уровня загрязнения.

"Политика должна быть направлена на снижение накапливающегося вреда от загрязнения воздуха и ухудшения здоровья, в дополнение к защите людей, которые стали уязвимы к текущим концентрациям загрязнения", — приходят к выводу авторы доклада.