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Ураганы после экстремальной жары на юго-востоке Европы

Последствия урагана в Загребе
Последствия урагана в Загребе Авторское право AP Photo
 Euronews

В Хорватии, Словении и Боснии и Герцеговине погибли не менее пяти человек. Службы спасения получили сотни вызовов. В Белграде был временно закрыт аэропорт.

Мощные грозы обрушились на юго-восток Европы и Балканские страны. 

Сильный ураган принес в Сербию шквалистый ветер и проливные дожди. Некоторые районы города остались без электричества, а белградский аэропорт был временно закрыт. 

Метеорологи предупреждают, что погодная опасность сохранится в ближайшее время. 

Жертвами стихии в регионе стали не менее пяти человек — в Хорватии, Словении и Боснии-Герцеговине погибли из-за поваленных ветром деревьев. Десятки людей пострадали. Спасательные службы зарегистрировали сотни вызовов. 

В столице   Хорватии Загребе обильные осадки стали причиной внезапного подъема уровня воды. Из-за непогоды было приостановлено движение городского транспорта, наблюдались перебои в подаче электроэнергии.

В Словении десятки тысяч людей остались без электричества,  туристы были эвакуированы из кемпингов, так как сильный ветер опрокинул их палатки. Наибольший ущерб был нанесен высокогорным лесам и власти призывают альпинистов держаться подальше от этих районов.

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