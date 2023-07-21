Экстремальная погода в Италии: на севере — град, на юге — жара

Euronews

В регионах на севере Италии прошли сильные дожди с градом, на юге — экстремальная жара. Температура воздуха на Сицилии превысила 45ºC.

Погода продолжает портить лето миллионам итальянцев. В пятницу на севере страны прошли проливные дожди, которые сопровождались сильным ветром, градом и наводнениями. Улицы города Сереньо в Ломбардии были полностью покрыты градом. Более ста человек получили травмы.

Между тем на юге Италии картина совершенно иная. Там, в двадцати трех городах, тоже объявлено погодное предупреждение, но уже в связи с экстремальной жарой. Так на Сицилии температура воздуха держится в районе 45 ºC. Местная энергосистема перегружена, так как жители используют кондиционеры. По меньшей мере два человека погибли от перегрева. Число обращений в больницы увеличилось на 20%.