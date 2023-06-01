Свиньи всё же летают: их жир используется для альтернативного топлива

Scott Reid

Жир мертвых животных используется для создания альтернативного топлива. Тем не менее специалисты бьют тревогу: такая практика может негативно повлиять на экологию.

Жир мертвых свиней, кур и крупного рогатого скота используется для производства более экологичного авиационного топлива, но специалисты предупреждают, что такая практика может дать обратный эффект и в итоге оказаться хуже для планеты.

Брюссельская группа по защите чистого транспорта Transport & Environment в своем новом докладе бьет тревогу.

Поскольку авиакомпании вынуждены сокращать выбросы углекислого газа, которые обычно вызывает горение керосина в двигателях самолетов, они ищут альтернативные источники топлива.

Животный жир рассматривается как отходы — побочный продукт промышленного производства мяса, — считается, что авиационное топливо, изготовленное из него, имеет меньший углеродный след. Ожидается, что к 2030 году спрос на топливо этого вида вырастет в три раза, в основном за счет авиакомпаний.

Проблема в том, что животный жир используется во многих других отраслях, таких как производство кормов для домашних животных, мыла и косметики. Однако, как пишет в своем отчете организация Transport & Environment, "доступность животных жиров ограничена. Просто убивать больше животных — не выход".

По их подсчетам, чтобы полностью заправить топливом трансатлантический рейс между Парижем и Нью-Йорком, потребуется 8 800 мертвых свиней. Экологи также утверждают, что животных жиров уже не хватает, поскольку их использование в топливе выросло в сорок раз с 2006 года.

Эксперт по биотопливу в Transport & Environment Барбара Смаилагич сказала: "Оказывается, свиньи могут летать. В течение многих лет мы сжигали животные жиры в автомобилях без ведома водителей. Теперь они будут заправлять ваш следующий рейс. Но это невозможно продолжать, не лишая продукта другие отрасли, которые, в свою очередь, скорее всего, перейдут на вредные альтернативы, такие как пальмовое масло".

Пальмовое масло имеет схожие свойства с животными жирами и является самым дешевым из доступных вариантов. Однако рост его популярности вызывает увеличение выбросов, так как старые леса, поглощающие огромное количество углерода, вырубаются под новые плантации.