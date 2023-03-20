Черепахи возвращаются на Реюньон

20 лет назад на острове Реюньон нельзя было найти ни одного яйца зеленой черепахи. Трех веков человеческого поселения на маленьком острове, расположенном недалеко от Маврикия в Индийском океане, хватило, чтобы детеныши черепах пропали с пляжей до 2004 года.

Но годы природоохранных действий вновь сделали заморский департамент Франции гостеприимным местом для исчезающего во всем мире вида. Все больше и больше молодых черепах — как зеленых, так и ястребиных — возвращаются в лагуну Реюньона, расположенную в самом сердце охраняемого морского заповедника.

Если бы у этого процветающего биоразнообразия было лицо, ей могла бы стать 30-летняя Эмма, одна из двух репродуктивных черепах на Реюньоне. Черепаха весом 150 кг недавно отложила шестую порцию яиц. На их инкубацию уходит 52 дня, а на вылупление — полтора месяца.

Как живется черепахам на Реюньоне?

Молодые черепахи сначала приплывают в лагуну, чтобы найти еду, объясняет Рэйчел Дэвид, стажер обсерватории морских черепах "Келония" на Реюньоне. Став взрослыми, морские животные уплывают подальше, чтобы искать пищу в более глубоких водах, а затем возвращаются на пляж, на котором родились, для размножения. Самки откладывают яйца вблизи этих пляжей.

"Так, например, происходит с черепахой Эммой, которая откладывает яйца на пляже на западе острова Реюньон. Его местонахождение держится в тайне, чтобы защитить Эмму и ее будущих детей", — говорит она.

Хотя "Келония" пытается дать травоядным существам шанс на выживание, жизнь зеленых черепах совсем не проста. Однажды Эмму сбила быстро плывущая лодка. К счастью, всё обошлось потерей части ребра и кости над почками, но эта рана могла оказаться смертельной.

"Шанс выжить — 1 из 100 или даже 1 из 1000, — говорит директор обсерватории Стефан Сиччионе. — Но такие показатели выживаемости существуют уже 110 миллионов лет, и черепахи не исчезли, так что это не является причиной сокращения их популяции".

Поэтому защитники природы концентрируются на антропогенных причинах смертности черепах. Угроза браконьерства ради их мяса, панциря и яиц теперь оттеснена на второй план пластиком, лодками и урбанизацией.