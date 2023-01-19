Постоянная миссия МАГАТЭ начала работу на Чернобыльской АЭС

Миссия Международного агентства по атомной энергии начала работу на Чернобыльской АЭС. С этого момента эксперты МАГАТЭ будут находиться на объекте постоянно. Инициатива — часть кампании, в рамках которой международные специалисты будут в целях безопасности присутствовать на всех украинских атомных электростанциях, а не только на Запорожской АЭС, куда они были отправлены еще в сентябре.

В честь запуска работы миссии на Чернобыльскую АЭС приехал глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

"Это мой шестой визит в вашу страну после начала войны, что, как мне кажется, само по себе свидетельствует о приверженности МАГАТЭ и моей личной приверженности содействию в обеспечении безопасности всей ядерной инфраструктуры в Украине", — сказал он.

Постоянные миссии МАГАТЭ также начали работу на Ривненской и Южно-Украинской АЭС. Ожидается, что всего на украинских атомных станциях будут находиться около 12 международных экспертов. Они будут мониторить ситуацию на объектах и при необходимости предоставлять техническую помощь.