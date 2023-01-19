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Природа

Постоянная миссия МАГАТЭ начала работу на Чернобыльской АЭС

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси посещает Чернобыльскую АЭС. Чернобыль, Украина. 18 января 2023.
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси посещает Чернобыльскую АЭС. Чернобыль, Украина. 18 января 2023.   -   Авторское право  IAEA Press Office via AP
 Yulia Gritsay

Миссия Международного агентства по атомной энергии начала работу на Чернобыльской АЭС. С этого момента эксперты МАГАТЭ будут находиться на объекте постоянно. Инициатива — часть кампании, в рамках которой международные специалисты будут в целях безопасности присутствовать на всех украинских атомных электростанциях, а не только на Запорожской АЭС, куда они были отправлены еще в сентябре.

В честь запуска работы миссии на Чернобыльскую АЭС приехал глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

"Это мой шестой визит в вашу страну после начала войны, что, как мне кажется, само по себе свидетельствует о приверженности МАГАТЭ и моей личной приверженности содействию в обеспечении безопасности всей ядерной инфраструктуры в Украине", — сказал он.

Постоянные миссии МАГАТЭ также начали работу на Ривненской и Южно-Украинской АЭС. Ожидается, что всего на украинских атомных станциях будут находиться около 12 международных экспертов. Они будут мониторить ситуацию на объектах и при необходимости предоставлять техническую помощь.