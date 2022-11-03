Украина: обмен пленными и проверки МАГАТЭ

Война ускоряется на Херсонском фронте на юге Украины, где все указывает на массовый отвод российских войск на другой берег Днепра. над оккупационными админиcтрациями больше не развеваются российские флаги. Назначенные Москвой власти выступили с последним призывом к населению покинуть эту территорию.

Кирилл Стремоусов, заместитель главы оккупационной администрации:

Что касается эвакуации, я еще раз рекомендую всем жителям Херсона и тем, кто еще остается на правобережной части Херсонской области, перебраться на левый берег.

Ежедневная сводка военных действий в Москве рисует совсем другую картину. По данным Министерства обороны России, ее войска отразили атаки украинской армии на разных фронтах и нанесли большие потери ВСУ.

МАГАТЭ также опубликовало свой отчет по поводу обвинений России в адрес Украины в подготовке "грязной бомбы". После инспекции ряда украинских объектов ядерный наблюдатель ООН пришел к выводу, что нет никаких признаков "незаявленной ядерной деятельности"

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба:

МАГАТЭ проверило 3 украинских объекта, попавших в фокус российской дезинформации, и не обнаружило никаких доказательств существования "грязных бомб". Я благодарю Рафаэля Гросси @rafaelmgrossi за отличную и оперативную работу МАГАТЭ, которая помогла противостоять российской лжи. Россия подтвердила свой статус главного лжеца в мире.

В этих условиях произошел новый обмен пленными: по 107 человек с каждой стороны. Среди них, с украинской стороны - 74 защитника Мариупольского металлургического завода. С российской стороны - 65 солдат с украинских территорий аннексированных Россией.