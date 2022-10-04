Глава МАГАТЭ посетит Киев и Москву

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси на этой неделе посетит Киев и Москву. В агентстве сообщают, что в столицах продолжатся консультации о том, как устроить зону безопасности вокруг Запорожской АЭС. По словам Гросси, то, что станция осталась без генерального директора, не несёт угрозы безопасности.

Рафаэль Гросси, директор МАГАТЭ:

"Нет, вовсе нет. Как вы знаете, я направляюсь в Киев. Мы будем работать над защитой Запорожской атомной электростанции, нам придётся работать над этим... Самое важное, что Мурашов был освобождён, он на свободе и вернулся к своей семье".

Накануне гендиректор Запорожской станции Игорь Мурашов, после протестов Киева и МАГАТЭ, был отпущен российской стороной и оказался на территории, подконтрольной Украине.

До этого российская сторона задержала его по обвинению в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. В Киеве это назвали похищением и актом международного терроризма.