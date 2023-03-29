Гендиректор МАГАТЭ во второй раз посетил Запорожскую АЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси вернулся в среду на Запорожскую АЭС, на следующий день после того, как объявил о сделке по защите крупнейшего в Европе атомного объекта от катастрофической аварии из-за войны в Украине.

Гросси во второй раз пересек линию фронта, чтобы добраться до АЭС, расположенной частично оккупированной Россией части Украины, где активизировались боевые действия. В понедельник он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и сказал, что, вероятно, отправится в Москву в ближайшие дни.

Российская армия захватила АЭС с шестью реакторами после полномасштабного вторжения в феврале 2022 года, и Украина выступает против любого предложения, которое узаконило бы контроль России над объектом. Гросси неоднократно призывал Зеленского и президента России Владимира Путина создать защитную зону вокруг станции, которая находится очень близко к линии фронта.

Реакторы сейчас остановлены, и АЭС получает электроэнергию, необходимую для работы систем охлаждения, необходимых для предотвращения расплавления реактора, по одной оставшейся работающей линии электропередач. Перебои с подачей электроэнергии из-за боевых действий 6 раз за 13 месяцев войны вынуждали персонал станции переключаться на аварийные дизель-генераторы. По словам Гросси, непредсказуемо, когда снова могут понадобиться резервные источники питания.